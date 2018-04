"Almería va a ser el gran descubrimiento de este país"

Refranero español.

Hoy Mesa y Mantel se ubica en la Villa de Macael, la cuna del afamado y mundialmente conocido "Mármol Blanco",(Sierra de los Filabres) donde ya era conocido desde la época de los fenicios y romanos, adquiriendo un gran esplendor en la época musulmana, teniendo como muestras únicas e irrepetibles la Alhambra de Granada, Ciudad Palacio de Medina Zahara, la Mezquita de Córdoba y mas recientemente el Auditorio y Pabellón de España de la EXPO 92 (Sevilla)- Entre los edificios emblemáticos contemporáneos cabe destacar, los Nuevos Ministerios de la Castellana y el Edificio Sede del Senado. Los Historiadores afirman que la Villa Macael, (Macael viejo) surge del poblado localizado en La Rambla, denominado "Cerro del Nacimiento", que perteneció a la cultura del Argar, entre los años 1900 a 1300 a.C.

Sr. Francisco Martínez Cosentino nace el 21/08/1951 en la localidad de Macael, Almería. En el año de 1951 ( destacamos la inauguración oficial de la ONU en New York y los nacimientos de Rosa Montero (escritora-periodista) y Ana Belen-(cantante). Es el menor de 3 hermanos (Eduardo Martínez-Cosentino, 1940 y Pepe Martínez-Cosentino, 1945). Padres- Sra. Eduarda Justo Cosentino y D, Eduardo Martínez. Casado y Padre 3 hijos.

- Ha declarado que tuvo una infancia feliz. ¿El ser el menor de tres hermanos le concedió algunos privilegios?

- La infancia fue muy feliz, la recuerdo con mucho cariño, muchas pedradas, las típicas peleas entre los amigos y de manera especial los castigos de mi madre, por no acudir a la escuela. Desde muy pequeño tuve una muy clara vocación comercial, montando un Kiosco, para vender tebeos, pipas, etc- Me peleaba mucho con mi hermano Pepe, muy ordenado, porque le quitaba sus tebeos, etc…Afirma que la Pubertad es una época vital, es la clave para la reflexión y modificación y cambios de actitud. Se inicia su afición a la lectura.

Diplomado en Magisterio por la Universidad de Almería , con 17 años, ejerciendo un año y medio en Barcelona y posteriormente 1 año en el Colegio Virgen del Loreto, en San Javier, Murcia.

- ¿Qué queda del maestro?

- Mucho, es la aplicación de la psicología, filosofía en la familia, a los que están a tu alrededor, en la vida, en la empresa. Uno de mis mayores defectos o aciertos en el Mundo Empresarial ha sido el "Integrar". Me gusta trabajar en equipo, alrededor de grandes profesionales, que sean mejores que yo.

Sr. Cosentino, hablemos de sus distinciones y premios: Premios 1,. Medalla Plata Junta de Andalucía. 2. Medalla de Oro de Merito al Trabajo. 3. Medalla Oro de la Provincia Almería , Diputación Provincial.-4-Embajador Honorario Marca España.5. Medalla Oro Consejo Superior Cámara Nacional de Comercio. Presidente de los Empresarios del Mármol y Presidente de la Cámara de Comercio de Almería.

- ¿Cuál de estas distinciones- le ha supuesto un mayor impacto en su momento?

- El premio de la comarca del Mármol a la persona en 1987. Fue muy especial, el reconocimiento y cariño de mi pueblo. El otro ha sido el Premio Nacional de Innovación entregado en persona por el Rey Felipe VI (Febrero 2017)

- Comienzos muy duros y experiencias fallidas, hasta la llegada del éxito. ¿Qué le han enseñados las caídas en la vida?

- Me han enseñado mucho. En resumen es vital: 1. Tener la conciencia tranquila. 2- Ser honrado. 3. Constancia permanente.4.Rodearde de un equipo de personas, que sean más sobresalientes, mas listas que yo. Debo de confesar con mucho dolor, las personas que se han quedado en el camino, son parte de Cosentino y quiero desde aquí darle las gracias.

- ¿Qué significa un cantero de Macael para usted ?

R. Para mé es: 1. Sacrificio. 2. Iniciativa. 3. Mucho amor por su tierra- 1.

- ¿Cuál ha sido la persona q más le ha marcado en su vida? ( Contesta con rapidez y contudencia, con una alegría especial en su cara)

- Mi madre. (Le digo: querrá usted decir doña Eduarda) No, ella era Eduardica la del Pan. Vendía todo el Pan del pueblo en su tienda. Era muy activa, una polvorilla, hacía tres matanzas a la semana. El primer negocio de Mármol de mi padre, se inicio con el dinero de la tienda de mi Madre. Era única, irrepetible, de baja estatura, pero con un gran corazón. Mi hija Pilar, me recuerda mucho a mi Madre.

- Permítame que haga referencia a un hecho histórico y textualmente dice: La Biblia pone en boca de Jesús (0-33) las siguientes palabras: "De cierto os digo, que ningún profeta es aceptado en su propia tierra" (Lucas 4:24). Aludía a sí mismo, pues muchos pobladores de la zona en la que predicaba no creían que él fuese el enviado de Dios, tal cual como lo había anunciado el profeta Isaías. En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Usted es "Profeta en su Tierra". ¿Qué le significa ello y si ha tenido que pagar algún peaje?(Con rostro pensativo y profundo, afirma:)

- Gracias a mi tierra, que me ha permitido serlo.2. Es producto del Amor, que le profeso a mi tierra.3. Lo hago porque es lo mas me gusta P. -Le voy a nombrar nombres de personas, que han cambiado el Mundo Empresarial, Steve Jobs, Billy Gates, Amancio Ortega, Jeff Bezos de Amazon,Larry Page y Sergey Brin de Google. UNA FRASE-"Las grandes ideas que revolucionan el mundo son poco frecuentes - y difíciles de lograr -. Pero esa es la diferencia entre el soñador y el hacedor".

- ¿Qué opinión tiene al respecto?

- La verdad que siempre afirmo, que "el que ve primero, ve dos veces". La clave es ser el primero, dar el primero.3. P. Usted es el prototipo de líder tanto en su Empresa, en la Sociedad en la que vive y por supuesto en el Mundo Empresarial. Cual son las 3 condiciones que a su juicio debe de tener un Líder del Siglo XXI.

R- Han de ser verdaderos ejemplo en todo, en sus vidas, en sus formas de ser, pero lo fundamental de todo es ser "Primeros en la Batalla ". Por supuesto rodearse de un equipo de Excelentes. .

- ¿Qué significa para usted la excelencia y donde la ve encarnada o representada? (Con mucha decisión y precisión afirma)

- La excelencia es un cliente satisfecho.

- Cada libro, cada volumen que ves aquí, tiene un alma. El alma de la persona que lo escribió y de aquellos que lo leyeron, vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien baja sus ojos a las páginas, su espíritu crece y se fortalece (La Sombra del Viento, Carlos Ruiz Zafón) Carlos Ruiz Zafón, uno de lo grandes escritores españoles, nos cuenta la inmensidad de los libros y lo apasionados que son los escritores cuando dan vida a sus relatos.

- Hábleme del papel de los Libros en su Vida. Sus 3 libros preferidos, autores preferidos y que temas predominan en su Biblioteca.

- Los libros son mi pasión, también mi hobby y deporte preferido. En mi biblioteca están libros de tres grandes temas:_ 1.-Economia.- 2. Superación y 3. Historia (El Siglo de Oro). Ha influenciado de manera muy especial el Sr. Santiago Alfonso (Director de Marketing del Grupo Cosentino), mi cuñado, el cual me enseñó a leer libros de Economía y de Estrategia empresarial. Todo libro que salía al mercado, en esos campos, me lo aconsejaba y lo leía. El autor más emblemático es Peter Ferdinand Drucker (Viena, 19 de noviembre de 1909-Claremont, 11 de noviembre de 2005) fue un abogado y tratadista austriaco, considerado el mayor filósofo de la administración (también conocida como management) del siglo XX. Su gran enseñanza "Explota el Éxito" y yo afirmo "Explótalo y repítelo en muchos sitios".

- ¿Cuáles han sido los 3 mayores logros o metas conseguidas en su vida?

- El más importante, mis tres hijos, de los cuales, estoy muy orgulloso 2. El haber podido superar las crisis de los años pasados y lograr dar empleo, trabajo y riqueza en mi comarca.- 3. Me queda aún por realizar (este último me lo dice con una gran sonrisa y complicidad)8. No es más Rico el que más tiene, sino el q menos necesita?

- Está de acuerdo con esta afirmación o desea matizarla. ¿El dinero da la felicidad?

- El dinero permite hacer felices a los demás. .

- Detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. ¿Qué opinión le merece esta afirmación?

- Prefiero el término de una gran compañera o un gran compañero.

- ¿Cómo ve Almería dentro de 10 años?

- Almería va a ser el gran descubrimiento de este país y del mundo. Todo esta en el desarrollo de la logística. Con la puesta en marcha de la Autopista del Mar, Transportes avanzados (Barcos más rápidos, AVE de personas y mercancías, etc)

- ¿Cómo se ve usted dentro de 10 años?

- Igual que ahora.

- El Mármol Blanco, permitió que Macael y Almería, fuesen conocidas en el mundo. A usted le ha tocado POSICIONARLA Y DARLE VALOR en el siglo XXI.

Mire no me considero un hombre inteligente, tengo una especial visión de lo que debe venir. El desarrollo de la inteligencia de cada uno es imprescindible, yo reúno las inteligencias. Es preciso "Levantar la Inteligencia" y que se aplique. No se puede usted imaginar los que son tener 4.000 trabajadores, es una gran ilusión.

