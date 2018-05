El Conde de Ofalia, su acción en 1833

Existía una familia muy influyente en Almería en aquella etapa, entre 1822 a 1833, eran los Heredia, ya que las hermanas del Marqués de Heredia y Conde de Ofalia casaron con las principales familias del lugar, así con la poderosa Casa de los marqueses de Torre Alta. La casa palacio de los Careaga había servido de aposento al General del ejército invasor durante la francesada, eran éstos nobles propietarios poderosos, con antiguas raíces en la ciudad. El antiguo Palacio de los Careaga se ubicaba en la mencionada Plaza, se unían las viviendas de los dos cuerpos del Palacio por la parte superior del arco, aún existente, que une la Hospedería con la casa, que tenía entonces dos plantas y daba frente a plaza Careaga, hace unos sesenta años visité la vivienda del viejo Palacio conservada entonces, la actual zona de la Hospedería, que se encuentra en la pequeña calle del Arco, era de grandes dimensiones, tenía numerosas ventanas rectangulares, dos plantas y un enorme patio interior, así se mantuvo esa parte del viejo Palacio hasta los años de 1980. También casó otra hermana de Narciso de Heredia con el Conde de Torre Marín, familia que provenía de Tíjola, en su época tierras de Corregimiento de Baza, pero que se trasladaron a Almería y tuvieron Palacio en la Plaza Flores. La hija mayor del matrimonio con los Careaga se llamó Narcisa, el hijo mayor del matrimonio con el Conde de Torre Marín tuvo por nombre Narciso, de aquí deducimos la influencia, orgullo y cariño que despertaban tanto Narciso de Heredia Spinola, como el hijo de éste, Narciso de Heredia, Marqués de Heredia, Conde de Ofalia, en la familia de los Careaga, marqueses de Torre Alta, como en el Conde de Torre Marín, instalado en Almería y diputado. El familiar con altos cargos políticos con el contaban en la Corte en 1833 tanto los Torre Alta, como los Torre Marín -con el prestigio político, Francisco de Torre Marín, de haber conseguido que Almería fuese capital de su Provincia en Enero de 1822-, ese familiar político influyente en Madrid era el Conde de Ofalia. En Enero de 1822 Almería fue capital de Provincia, pero no llegó a instaurarse por graves circunstancias políticas, vuelta al absolutismo; en 1833 se conseguiría definitivamente que Almería fuese capital de su Provincia, una de las 49 Provincias de España.

Debemos de considerar que mientras la Historiografía española ha reconocido la importancia de Francisco Javier de Burgos en la división territorial, olvida a otros de sus impulsores en la política de la época, don Francisco Tadeo Calomarde desde su Ministerio en Gracia y Justicia impulsa la nueva división territorial, fundamentalmente desde 1826, para terminar con el desbarajuste de distancias entre los Partidos Judiciales, equilibrando los territorios creando nuevas Provincias y Audiencias. Ilustrados y Absolutistas, en la última etapa del reinado de Fernando VII, coincidían en la necesidad de reformas territoriales que mejorasen el sistema judicial y administrativo en el Reino - Calomarde cayó en desgracia tras los sucesos de la Granja, cuando arrancó la firma a Fernando VII para que don Carlos, su hermano, le sucediese en el trono, cuestión rápidamente revocada, hechos de Septiembre de 1832-; para conseguir la división territorial, la España de las Provincias, resaltamos la importancia del Secretario del Despacho de Fomento Narciso de Heredia, que ocupaba tal cargo antes de la muerte de Fernando VII, posteriormente sería Secretario y Vocal del Consejo de Gobierno. Para numerosos historiadores de Almería, fue Heredia el gran benefactor para la creación de nuestra Provincia Almeriense, así Almería durante siglos lo ha reconocido dedicando a su persona dos calles.

Burgos defendió en la prensa, El Imparcial, que Almería tuviese su Provincia en 1821. Almería fue Capital de su Provincia en 1822, en gran parte por la actividad parlamentaria de Francisco de Torre Marín, mas habían pasado en 1833 once años de aquello, debía conseguirse que se reconociese a Almería en la nueva división que culminaría en el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, que en sus prolegómenos recoge que había sido aprobado después de ser oído el Consejo de Gobierno -consejo en el cual Heredia era Secretario - Tuvo que aprobar el Consejo de Gobierno, con la presencia de Narciso de Heredia como Secretario y Vocal, la división del territorio español en 49 Provincias, para que la división territorial se decretase, vigente actualmente, salvo la división de Canarias en dos Provincias, que se realizó en la década de 1920.

Para el R. D. del 30 de Noviembre de 1833, siendo Ministro de Estado Cea Bermúdez, equivalente a Jefe del Gobierno, y Ministro de Fomento Francisco Javier de Burgos, hubo que llegar a un acuerdo con la El Consejo de Gobierno, vemos que éste máximo Consejo, el de Gobierno, se muestra partidario de que la creación del nuevo sistema de Provincias no conllevase un mayor gasto por parte de nación, seguimos el legajo de Estado 906 en Archivo Histórico Nacional (AHN) de Madrid, considera que deben partirse los territorios de las Audiencias y en cada uno de los partidos resultantes establecer Secretario y Escribano. Por parte del Ministerio de Fomento en fecha 11-11-1833 se informó al Consejo de Gobierno, que asumiendo la Policía las Subdelegaciones de Fomento, se reducían los gastos de Policía. Respecto a la división del territorio en 49 Provincias no puso objeción alguna el Consejo de Gobierno, era lógico, pues se sabía y se acataba que la nueva división era la resultante de los trabajos realizados por la Comisión creada por R.O. del 16-12-1825, así lo reconoce Francisco Javier de Burgos al dirigirse a los miembros del Consejo de Ministros en la reunión de éste en fecha 29-XI-1833, según recogemos del legajo de Estado 885 en AHN de Madrid, este proyecto era ligeramente modificado en cuestión de límites provinciales y Burgos acompañaba un mapa para el conocimiento de los miembros del Consejo de Ministros. Burgos desde Fomento le decía a sus compañeros del Consejo de Ministros que urgía la aprobación de la nueva división española por la gravedad de la sublevación actual, se refería al levantamiento carlista ya iniciado en Talavera de la Reina y en Bilbao, entre otros lugares. Almería será capital de su Provincia en el proceso de división territorial comenzado el 16-XII-1825 y terminado el 30-11-1833, en los años de 1832 y 1833 es importante la labor del Conde de Ofalia. Grandes impulsores de la división territorial española del trienio estaban en el exilio, Bauza exiliado en Londres hasta su muerte, Romero Alpuente igualmente exiliado, perseguido por los realistas que desde Gibraltar y Londres les seguían sus movimientos, pasó hambre en el destierro. Esos liberales no decidían en la división territorial de 1833. El Conde de Torre Marín, fue un destacado diputado en 1821-22, pero el Parlamento había sido suprimido en el Absolutismo fernandino, el Conde de Torre Marín, como noble, mantuvo influencia política en 1833, declarándose político isabelino, pero la persona cercana a la Regente en 1833 era el Conde de Ofalia.