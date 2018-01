El PSOE desdeña las "bobadas" de Cs como el mariposario del presupuesto

"No al presupuesto municipal más que nunca". Es la negativa tajante que transmitirá este lunes en el Pleno el Grupo Municipal Socialista a las cuentas pactadas entre el Partido Popular y Ciudadanos, plagadas, en opinión de Juan Carlos Pérez Navas, de "bobadas y chorradas" que nada tienen que ver con "las necesidades reales de los almerienses". Como ejemplo, la creación de un mariposario en el parque Nicolás Salmerón cuando, expuso, lo que hay son "ratas".

El mariposario aludido es una de las 66 medidas de Cs aceptadas por el equipo de gobierno al objeto de disponer de los apoyos suficientes para poder aprobar este lunes el presupuesto municipal. No fueron dadas a conocer tras la firma del acuerdo este pasado jueves, pero han trascendido a la opinión pública antes de su exposición formal por parte de Ciudadanos, dando más motivos, si cabe, a los socialistas para rechazar las cuentas del Ayuntamiento.

Pérez Navas ha sido muy crítico con la firma pública de un "pacto secreto, que fue un insulto a los almerienses que esperan que se les transmita el porqué se pactan unos presupuestos y no se quiso hacer", pero del que, a pesar de ese intento de ocultación, ya han trascendido una serie de medidas a las que, censuró, "les ha faltado poner que todos los días abra el Ayuntamiento. Son auténticas simplezas", agregó el portavoz socialista, quien aseguró que en sus visitas a los barrios "nadie me ha pedido un mariposario, sino adecentar el parque Nicolás Salmerón y que se solucione el problema de las ratas".

Independientemente del calado de las medidas de Ciudadanos, ha advertido de que el pacto PP-CS "no se va a cumplir". Tal seguridad la sustenta en el estudio del grado de ejecución de los anteriores acuerdos de 2016 y 2017, que "en 78% no se han cumplido". En concreto, según los datos facilitados por el PSOE, en las cuentas de 2016 -en las que Ciudadanos se abstuvo-, de 14 puntos acordados, 12 no se han cumplido; mientras que de las de 2017 -en las que la formación naranja votó a favor-, 54 de las 75 medidas incorporadas al acuerdo no se han ejecutado en 2017 y otras 4 están en trámite sin concluir. El resultado, según dicho informe, es que de las 89 medidas pactadas por ambas formaciones en 2016 y 2017, hasta 70 siguen sin ejecutarse.

"Aquí hay que seguir haciendo teatro", ha dicho en alusión al pacto PP-Cs, cuando en realidad, desde Ciudadanos "se apoya a un gobierno, haga lo que haga" como demuestra el "incumplimiento sistemático" de los acuerdos.

"Podría decirles que este presupuesto es una auténtica quiniela: Hay cruces, por probar simplemente, por si toca", ha lamentado. del análisis socialista de las cuentas, se desprende "que es el menos social de los últimos 10 años, el que menos fomenta el empleo y el que menos participación da a vecinos y asociaciones y distritos, que son ejes fundamentales de nuestras propuestas como partido para poder respaldar o negociar unos presupuestos para la ciudad".