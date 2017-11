La Plataforma Solar de Tabernas pide a la delegada del Gobierno la mediación de la Junta ante el Ministerio

La delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Gracia Fernández, ha recibido esta mañana al director adjunto de la Plataforma Solar de Tabernas (PSA); Julián Blanco y a la responsable de la Unidad de Sistemas Solares de Concentración de este centro de investigación, Loreto Valenzuela, quienes le han trasladado su preocupación por el futuro de los proyectos que se desarrollan en la plataforma y le han solicitado la mediación de la Junta ante el Ministerio.

Blanco y Valenzuela han manifestado que las normas impuestas por el Gobierno Central a los Organismos Públicos de Investigación desde enero de 2016, están dañando de forma irreversible la excelente reputación que tiene la Plataforma desde hace más de 30 años, ya que impiden la gestión adecuada de esta gran instalación científica y tecnológica que gestiona proyectos internacionales de elevado presupuesto y financiados con fondos ajenos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Le han trasladado que no se trata de un problema de liquidez, ni de falta de fondos, ya que la PSA dada su calidad científica y técnica, ha podido conseguir fondos en convocatorias internacionales altamente competitivas de I+D, sino a la prohibición de gastar dichos fondos. Desde agosto de 2016 hasta junio de 2017, la PSA no ha podido adquirir ningún equipamiento.

También afirman que la Orden HAP/1169/2016 del 14 de julio, dada por el Gobierno español con el argumento de reducir el déficit público, impidió la adquisición de material en la PSA, lo cual no tiene justificación ya que los fondos recibidos provenientes de la Comisión Europea no afectan al déficit público español y que con ello no solo se perderá esta inversión en España, sino también puestos de trabajo, prestigio y credibilidad para la financiación de nuevos proyectos de investigación.

Gracia Fernández ha recogido la petición de los representantes de la Plataforma para mediar con el Ministerio por la importancia que los proyectos tienen y por lo que suponen de generación de empleo y no sólo de investigadores (el 50 por cien de la plantilla), sino también de personal de instalaciones o mantenimiento que se contrata en nuestra provincia.

Asimismo, el director adjunto ha indicado que el actual Gobierno de España impedirá la incorporación a principios de 2018 del 40% de los puestos de trabajo asociados a personal investigador temporal del centro, a pesar de que la Plataforma dispone del presupuesto necesario para ello. Esta situación -indica- condena a la PSA a dejar de ser referente internacional a nivel científico, y a la pérdida de la competitividad para poder seguir teniendo éxito en convocatorias públicas internacionales de I+D que permitan seguir creando desarrollo, empleo y riqueza.

La Plataforma Solar de Almería es el centro de investigación más importante del mundo en tecnologías solares térmicas de concentración, liderando proyectos e iniciativas internacionales impulsadas y respaldadas por la Unión Europea. Está catalogada en España como una Infraestructura Científica y técnica Singular (ICTS) y a nivel europeo está reconocida como Large Scientific Installation por la Comisión Europea.