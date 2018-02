Vivir en soledad, una situación que atiende a diario Cruz Roja

Cruz Roja lleva actuando ante el problema de la soledad desde hace más de treinta años, no sólo con las personas mayores sino con otras muchas que están en situación de exclusión social. La soledad se percibe socialmente como un problema exclusivo de las personas mayores. Pero esto no se corresponde con la realidad. Muchas personas experimentan acontecimientos a lo largo de su vida, que pueden interrumpir sus conexiones sociales (la maternidad joven, el desempleo, la aparición de problemas de movilidad o dependencia, la jubilación, el hecho de que los hijos abandonen el hogar, el duelo por un ser querido, el divorcio, la emigración, entrar en situación de pobreza, etc) pueden ocasionar una pérdida de contacto con el entorno. En el último Boletín sobre Vulnerabilidad Social de noviembre de 2017, más del 26 por ciento de las personas atendidas por Cruz Roja vive sola. De estas el 72,4 por ciento son mujeres y el 27,6 por ciento hombres. Y se destaca que más 51 por ciento tiene 80 años o más. Varios son los factores que provocan situaciones de soledad, la violencia de género es uno de ellos. También, la edad aumenta la posibilidad de vivir en soledad. Se ha observado en los últimos años un incremento de los hogares unipersonales en personas de 65 y más años, aunque las proporciones son más bajas que en otros países europeos. La soledad, es, por tanto, una problemática común entre los colectivos atendidos por la Organización, que manifiestan dificultades en sus relaciones sociales y experimentan en una u otra forma situaciones de soledad.

Las personas mayores son una prioridad para Cruz Roja y según ha explicado la responsable del departamento de Dependencia de Cruz Roja Almería, María del Mar Moreno, "el año pasado Cruz Roja Almería atendió a casi 5.800 personas a través de diferentes proyectos encaminados a paliar la soledad, prevenir el maltrato, el abuso o la negligencia, fomentar un envejecimiento activo o favorecer la autonomía de las personas para permanecer en su entorno habitual, entre otros". Cruz Roja tiene una amplia trayectoria en relación a la prevención de la soledad de las personas mayores, conoce la situación de este sector de la población, sus necesidades y dificultades, su potencial y sus posibilidades. Y actúa para evitar cualquier tipo de situación de exclusión social pero también cuando estas se producen.