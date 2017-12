Una apuesta inicial de 80 millones de euros

Salve el prometer y no cumplir que la situación económica no es complicada. Pero qué rabia cuando se promete y no se cumple. Eso viene sucediendo en la rehabilitación integral de El Puche. La Junta de Andalucía, en Consejo de Gobierno, allá por el año 2008, destinó 79 millones de euros para transformar el barrio. El Ayuntamiento añadiría otros cuatro. Lo cierto es que siete años después, apenas se ha llevado a cabo una inversión de en torno al 5% de lo prometido.

Tampoco es que haya presupuesto para llevarlo a cabo a pesar de que en su momento se dio por hecho que era posible. La regeneración del barrio hubiera sido espectacular. Tanto que se dibujaba como una de las zonas más saneadas estética y económicamente de la capital. Pero del dicho al hecho... 79 millones de euros. Casi nada.

Según manifestaba la Junta en un documento, los proyectos previstos beneficiarían a los más de 5.400 habitantes de la barriada, se centrarán especialmente en la zona de El Puche Centro, la más deteriorada, donde, afirmaban, se llevaría a cabo una completa reurbanización y la creación de nuevas parcelas residenciales y espacios públicos.

También se contemplaba la rehabilitación de edificios y espacios públicos en los sectores Norte y Sur, además abordarse el desarrollo urbano del denominado Polígono 2 del Sector 8 (zona Oeste) para crear un nuevo espacio residencial, de equipamiento y de mejora de la integración con la ciudad.

En Puche Centro se pretende que parte de la población retornará a las nuevas viviendas que se construyan en esta zona, mientras que el resto se realojaría definitivamente en el nuevo sector Polígono 2 del Sector 8.

De los 7.500 habitantes, más del 70% son inmigrantes, la mayoría procedentes de Marruecos. En cuanto al resto, cerca del 15% son gitanos, mientras que el 15% restante no son gitanos. El origen de El Puche radica de la mitad de la década de los 70 tras unas inundaciones que dejaron sin poder habitar sus viviendas a numerosos vecinos de barrios de la periferia como Pescadería. Se crearon algo más de 1.400 viviendas para albergar a más de 3.500 ciudadanos de forma provisional, pero desde entonces han pasado 40 años y la situación ha empeorado.