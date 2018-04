Borja Ruiz apela al 'corazón y el orgullo' ahorrador

Era la palabra que se necesitaba, ni más ni menos que la ofrecida por Borja Ruiz, el que siempre da la cara y asume su responsabilidad, afirmando con orgullo eso de que "soy uno de los capitanes, soy uno de los que tiene que tirar del carro, y estos son los partidos a los que hay que echarle valor, hay que echarle corazón". Herido en su honor el grupo de jugadores ahorradores, ahora la motivación es mucho mayor y Teruel no lo va a tener tan fácil como en los 5 sets primeros de la final: "El que nos dé por muertos tiene un problema; esto es deporte y no se está muerto por mucho que se vaya perdiendo la eliminatoria por 2-0, porque cosas peores he visto; no hay nada hecho hasta que se decide".

Además, si hay algo que ha definido a Unicaja Almería este año es esa capacidad de superarse y de sufrir: "Este grupo de jugadores está acostumbrado a sufrir, en la semifinal se vio, fue larga, muy dura, y ahora igual; que nadie se crea que ese 3-0 que nos metieron en el primer partido es la realidad, la realidad es lo del domingo, que si nosotros de verdad jugamos a un buen nivel y ante todo pelemos como equipo, luchamos y sacamos el carácter".