(3-0) El CD Ejido sigue sin ganar fuera de casa

Después de cuatro jornadas caminando el positivo, el Club Deportivo El Ejido volvió a probar el amargo sabor de la derrota tras caer por 3-0 en su visita al feudo del Cartagena, que logró su quinta victoria consecutiva en un partido en el que los ejidenses dieron buena imagen, pese al resultado, pero se toparon con un guardameta local sublime en la primera mitad. Varios errores puntuales y una gran segunda mitad de los albinegros hicieron imposible la reacción para los de Alberto González, que aún no saben lo que es ganar lejos de Santo Domingo esta temporada.Se puso el partido de cara para un líder que salió a por todas, buscando con insistencia en el área rival. En una de las primeras llegadas locales, Moussa, que tuvo que ser sustituido poco después por Aketxe, pichichi del cuadro cartagenero, fue derribado en el área ejidense y el árbitro no dudó ni un segundo en señalar la pena máxima. Chavero fue el encargado de abrir la lata en el Cartagonova para los de casa tras un gran lanzamiento al que nada pudo hacer el meta Gianfranco cuando se cumplía el 11’.El conjunto del Poniente almeriense no se vino abajo y, pese a que los locales dominaban, buscó su oportunidad sorprendiendo al contragolpe, haciendo que el cancerbero Marcos se convirtiera en el gran protagonista al salvar un mano a mano de Samu Corral que casi supone el empate en el 25’. Minutos después, volvía a ser clave el guardameta albinegro tras una gran estirada a un remate colocado de Alfonso, enviando el balón a córner. Al filo del descanso, Marcos salvaría de nuevo al Cartagena en una parada de mucho reflejo a un remate a bocajarro de Alfonso en el 44’ en el área pequeña. Con el 1-0 se llegaría al descanso, con un Cartagena por delante en el tanteador y un CD El Ejido que tuvo ocasiones para empatar pero careció de fortuna.Tras la reanudación, los celestes seguían intentando incomodar al Cartagena. Sin embargo, en una buena jugada de los locales, Óscar Ramírez remató con potencia desde fuera del área para hacer el 2-0. Al igual que ocurrió en la primera mitad, el tanto vino sucedido de un cambio, el del delantero centro Aketxe, que recayó de su lesión. En la recta final no arrojó la toalla el equipo de González, que tuvo varias oportunidades para acortar distancias, pero el Cartagena siguió combinando y gozó de un tercer tanto, tras una buena jugada colectiva que mandaría Hugo Rodríguez al fondo de la red.