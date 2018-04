Israel elogia a todo el colectivo

Emergió todo el trabajo callado y casi invisible de los últimos meses, largos y muy duros en lo personal, para resarcirse y para hacer posible que la duodécima final consecutiva está más cerca. En el mismo escenario en el que cayó lesionado hace más de un año, Israel Rodríguez se midió a un gran rival y a sus fantasmas para terminar satisfecho en lo individual y en lo colectivo: "Por los dos aspectos, por encontrarme de nuevo bien, más o menos al nivel que todos esperan de mí, y por supuesto por el equipo, por las dos victorias que nos hemos traído, que son muy importantes, dos fuera de casa, y estar así a una de entrar en la final; es lo que más se valora, los triunfos, porque han sido muy complicados".

El sevillano estuvo 'en su propia salsa', en el tipo de partido que más disfruta: "Yo creo que a mí y a todos los jugadores de voley; cuando llega el momento decisivo y clave de la temporada nos gusta estar bien, en forma y en ese 'berenjenal', así que estoy muy contento por ganar y por verme jugar así de nuevo".

Quería tener una prueba definitiva de la recuperación de su hombre, y no hubo otra mejor: "Yo espero que sí, pero voy a seguir como vengo haciendo este último año, trabajando mucho en el gimnasio, mucha prevención, mucho ejercicio para el hombro, para mantenerlo siempre fuerte; la verdad que han sido diez sets muy largos en 24 horas prácticamente, lo que necesitaba para ver que está bien".

Las reacciones que ha provocado su MVP del primer fin de semana de semifinales han sido extraordinarias, lo que le ha recordado que es querido y admirado: "Lo agradezco mucho; no soy muy de redes sociales, tengo Twitter porque los amigos me lo exigían cuando estaba en el extranjero para ver las 'aventuras' por ahí, pero no uso nada de redes; sí que me lo han contado y que los amigos y compañeros me han escrito por Whats App felicitándome y todo esto me hace feliz, porque ha sido un periodo muy duro para mí por la lesión, por el tiempo fuera de la cancha, y es de agradecer que se acuerden cuando las cosas van bien y cuando van mal, porque también me han apoyado durante la recuperación".