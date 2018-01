Maciel empieza a pensar en la Copa

El cuerpo a cuerpo, si no se tiene en el día a día, es bueno encontrarlo ante rivales que lo dan todo y que te complican la victoria, pese a que Unicaja Almería parta de la posición de favorito. Todo en voleibol es ‘a priori’, así que luego hay que cumplir en la cancha de juego, como exige Thiago Maciel sea cual sea la circunstancia que rodee al equipo: “Creo que esos sets tan largos se han debido principalmente a nuestro físico, porque estamos ya con el trabajo muy pesado de pesas con el que se prepara la Copa, y lo bueno es que ganamos, y lo hicimos porque estamos con la cabeza preparada, fortaleciéndonos como un grupo de jugadores; creo que van a ser muy importantes para la experiencia y los desafíos que llegan ya”.

En ese sentido, el opuesto revisó lo vivido previamente al ambos choques, antes de los que las bajas hicieron mella: “La semana pasada fue muy dura para mí también, porque el domingo y el lunes tuve fiebre y problemas de estómago, más Almansa, Borja, Israel… teniendo ocho o nueve jugadores es muy complicado entrenar, no trabajamos bien las acciones colectivas”. Pero de todo, incluso de eso, hay que sacar lo positivo: “Es bueno porque tenemos que entrar con mucha concentración en los partidos, ya que no lo hacemos en los entrenamientos, y así usar los partidos para preparar; está saliendo bien porque estamos consiguiendo los tres puntos, ya que no hay que olvidar los partidos de la liga”.

Se refiere el ‘17’ ahorrador a “no pensar solo en la Copa del Rey”, ya que en la fase regular hay una clara misión: “Tenemos que seguir en la pelea por la primera posición, que puede ser importante para la semifinal, si bien es cierto que hay que ganar a todos igual si queremos ser campeones”. Es por ello que hace un ejercicio de abstracción respecto al ‘torneo del KO’, si bien está presente en el trabajo que de manera específica ya se realiza: “No quiero pensar mucho en la Copa aunque estoy intentando llegar al cien por cien, porque creo que si todos y cada uno de nosotros llega así, vamos a tener muchas oportunidades de ganar el título pese a que vamos a tener partidos muy duros, desde cuartos a la final, si llegamos”.

En su forma de entender el voleibol pone al mismo nivel la preparación mental y la física: “Recuperar la cabeza, el codo, que me molesta desde hace dos meses, y llegar físicamente lo mejor posible; todos nuestros jugadores están en la misma dirección que yo, y como tenemos un mes, queda poco, así que a continuar con la cabeza bien fuerte, preparar lo físico y lo táctico y crecer partido a partido; por eso pienso que en la liga vamos a tener a Soria, Ibiza, Palma… y tenemos que usarlos como laboratorio para llegar preparados a la Copa del Rey”. Esa lista comienza el sábado ante los sorianos, a los que el opuesto elogia: “Soria está mucho mejor ahora que cuando jugamos allí, pero ahora jugamos en nuestro pabellón”.

Eso algo “positivo” de entre los elementos que rodean al choque, que será de los que hacen afición: “Creo que va a ser un buen partido, contra todos tenemos que entrar con la ‘cabeza de ganar’, independientemente de que sea Soria, de que sea Mediterráneo o de que sea Palma; va a ser un partido con espectáculo en el que lo más importante para nosotros será que hagamos un buen trabajo”. El conjunto dirigido por Manolo Sevillano es un clásico también en su memoria: “Recuerdo que cuando yo estaba en Zaragoza, Soria era tercero o cuarto de la liga, con jugadores de la selección, un equipo muy bueno, pero ahora también está bien, va a ser un partido muy duro, porque está en la pelea con Barcelona e Ibiza”.

Por detrás de los tres clubes que encabezan la clasificación se ha abierto una gran brecha de puntos y hay lucha por entrar en la disputa por el título de la Superliga: “Esos tres equipos luchan por una plaza en los play offs; nosotros ya estamos en un 90% garantizado en ellos, pero esos tres están en la pelea por el cuarto puesto, así que los partidos contra Soria, Ibiza y Barça van a ser durísimos, pero al mismo tiempo van a ser un buen test para prepararnos para la Copa y las semifinales de la Superliga”. Por cierto, ha madurado su valoración respecto a la competición en España tras haber vivido más de media fase regular: “La liga antes era más fuerte, pero hoy los equipos pequeños se juegan la vida y van al 200% ante nosotros”.

Thiago Maciel hace todo un propósito por estar vestido de verde, lo que supone una gran responsabilidad: “Hay equipos muy fuertes, Teruel y Palma también junto con Unicaja, y entonces para los equipos que lo son menos siempre van a tope; son todos los partidos muy duros porque pasa lo mismo con un equipo de fútbol que juega contra Barcelona o Madrid, quieren impresionar y jugar muy bien porque los sueños de todos los jugadores son estar en donde estamos nosotros, Almería, Teruel o Palma, así que todos los partidos para nosotros son una ocasión en la que tenemos que jugar bien y demostrar que somos merecedores de estar aquí”. Al opuesto blanquiverde se le ha activado el modo ‘ganar títulos’.