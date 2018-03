Maciel ve a Unicaja en el camino correcto

Thiago volvió a España tras una temporada aquí en Zaragoza y una década fuera para vivir finales, y ya tiene la primera de ellas conseguida. Quiere la segunda, y siente que se puede lograr si se sigue trabajando duro, quizá sin que sea, de ser una realidad, algo más esperado para quienes no están dentro del equipo: "Creo que para mí personalmente no fue una sorpresa llegar a la final de esta Copa del Rey, pero para los demás, un 90% de las personas, sí, porque pensaban que nosotros no íbamos a jugarla, y creo que estamos en el camino, en la dirección correcta, que tenemos que seguir trabajando y que podemos más". Se aplica el brasileño el 'partido a partido': "Pensar en Textil, luego en Teruel, Barcelona y Tarragona, y después en la semifinal y en la final, porque no podemos pensar en ser campeón".