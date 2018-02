Preparado, listo...

Conforme iban cayendo kilómetros en la Clásica de Almería, Cristian Rodríguez se lo empezaba a creer. Se había metido en la fuga buena, era el momento de luchar por un título individual y las piernas le respondían. A su lado, Axel Journiaux y Maxim Belkov también rodaban a buena velocidad, pero no tenían el reprís que te da el competir en casa, el sentirte querido por la afición. Así, el ejidense tiró de riñón para ser el primero que iba coronando los cuatro puertos para al final, en una Avenida Juan Carlos I abarrotada y deseosa de animar a su ídolo, proclamarse campeón de la montaña.

"Cogí la fuga que se formó muy pronto y aguantamos muy bien toda la zona de montaña, hasta que pude ganar en el último puerto. Se ha hecho bastante duro con el viento, he llegado muy cansado a meta. El aire influye mucho en esta carrera, de cara a meta ha pegado bastante", reconocía el pasado domingo exhausto, falto todavía de oxígeno en el propio podium, el ciclista ejidense a una leyenda de las carreras como es el speaker Juan Mari Guajardo.

Recuperado a contrarreloj del esfuerzo, Cristian atendió el pasado martes a Diario de Almería, poco antes de comenzar la concentración con su equipo para la Vuelta a Andalucía que ayer comenzaba en Mijas. Una vez saboreado el título logrado en la Clásica, el ciclista reconocía que se había preparado a fondo para estar en buen momento de forma en una carrera que le hacía mucha ilusión participar. "Satisfecho, me fui con muy sabor de boca de mi tierra. Tenía buenas sensaciones varias semanas atrás y poco a poco me van saliendo las cosas", indicaba el joven corredor, que explica que se le erizaba el cabello al ver el cariño del público a su paso por los diferentes puntos por los que transcurría la Clásica: "Nunca se sabe cuándo puedes correr por tu casa. Es bonito competir en las carreteras en las que entrenas a diario. El público se volcó, era la primera vez que corría en casa y durante todo el recorrido sentí su calor. Mi familia estuvo en la salida, en diferentes puntos de la carrera y al final en meta, también vi a muchos amigos. Al final son los que siempre te apoyan y los que están cuando más los necesitas".

Con tan solo 23 años de edad, Cristian vuelve a casa después de una gran experiencia en Italia, en las filas del Willier-Soutkeast. El Caja Rural-Seguros RGA apuesta fuerte por el ejidense que, de esta manera, se convierte en el único ciclista almeriense que milita como profesional. "Vuelvo a casa, al equipo en el que me formé como sub'23. Me están cuidando bastante, estoy muy motivado y creo que hay un ambiente espectacular. No me he marcado ningún objetivo, soy joven y tengo mucho que aprender. Quiero dar un paso al frente y, si puede ser, disputar alguna carrera", para demostrar su potencial en la montaña: "Me defiendo bastante bien, es el terreno que más me gusta", como bien dejó demostrado el pasado domingo una vez más.

Su cabeza no va más allá del entrenamiento diario. Bueno, hoy jueves sólo piensa en la Vuelta a Andalucía, que es lo que le ocupa hasta el próximo domingo. Sin embargo, es imposible no soñar con estar en el pelotón que el próximo mes de agosto recorra la geografía nacional de cabo a rabo. "Me gustaría estar en La Vuelta, sería muy bonito. Si se corre, bien; si no, habrá otro tipo de carreras lo que dispute". Y si logra hacerse un hueco, tendrá dos etapas nuevamente en su tierra: "Aquí hay muy buenas carreteras, grandes puertos. Este año vuelve a pasar por Almería La Vuelta, una salida y una llegada. Los dirigentes están apostando fuerte por el ciclismo y estoy muy satisfecho por ello".

Para que el equipo apuesta por él y pueda estar en la contrarreloj individual de Málaga con la que se inica la grande española, Cristian sabe que todavía tiene que pedalear con más vigor que hasta el momento y demostrar sobre la bici que es un líder. "Hay que intentar hacerlo lo mejor posible durante todo el año, estar siempre lo más arriba posible y que el equipo decida. Este deporte consisten en la constancia y el buen trabajo", sentenciaba el ejidense antes de poner rumbo en bicicleta a la Vuelta a Andalucía donde: "ojalá podamos hacer algo bonito, para luego descansar un poco después de estas frenéticas semanas".

El equipo Caja Rural se dispone a tomar la salida en la crono por equipos en la Vuelta a la Comunidad Valencia