El URA, a no dejar en blanco el examen de la Complutense

Lo del filial del histórico conjunto madrileño de este año no tiene nada que ver con lo que se le ha visto en las pasadas temporadas, en las que no ha llegado del todo a poner en peligro su permanencia en reacciones del tramo final de la competición, pero en las que sí se ha coqueteado con la zona baja. En este curso 2017/2018 no ha sucedido, y de hecho se mira a la parte alta, que no la cima, lugar reservado para la lucha de tres equipos como son Ciencias, CRC y Liceo Francés. El cuarto en discordia podría ser perfectamente Complutense Cisneros Z, que hasta ahora ha vencido en nueve partidos, que ha empatado en uno y que ha perdido en siete ocasiones. Sus puntos de bonus ofensivo lo ponen también muy arriba, con nada menos que once para un total de 51.

Por lo tanto, tiene mucha facilidad para anotar, ante lo que cabe es un intenso trabajo defensivo. Unión Rugby Almería ha experimentado un avance más que notorio en esa faceta del juego desde que Pablo Jiménez se hiciera cargo del equipo pasada la Navidad, así que por ese lado se sabe que se podrá plantar cara y vencer el pulso.

Otra cosa distinta es lo que cuesta a los cruzados hacer puntos, lo que podría verse acentuado con la inoportuna baja de Lucas Melián debido a un esguince de tobillo que sufrió en el choque, palabra nunca mejor utilizada, frente al durísimo Alcobendas B. El 'abrelatas' argentino no podrá ser alineado en el Paraninfo de la Complutense, a pocos metros de donde España logró su histórico triunfo contra Rumanía ante 15.500 espectadores.

Sí es cierto que de los de arriba es el único que tiene un coeficiente negativo entre los ensayos a favor y los en contra, y que ha realizado 61 y recibido 67, pese a lo que ha sumado dos puntos más de bonus defensivo. Todo ello es además con un partido menos que tiene aplazado y que jugará frente a los sevillanos de Ciencias. Las estadísticas son algo que maneja Pablo Jiménez, si bien sus análisis habituales llegan mucho más allá y contemplan parámetros que a él le sirven para dibujar el partido con detalle.