"Tengo ganas de continuar, me encantaría renovar"

Jorge Morcillo, quien anteayer cumplió 32 años, es uno de los jugadores de la UDAlmería que acaba contrato este próximo 30 de junio. El central valenciano, uno de los capitanes del equipo, está por la labor y no tiene empacho alguno en admitir que "estaría encantado de renovar", según reiteró ayer en su calidad de invitado de la tertulia de Onda Cero, desde el Club de Mar.

Ante el micrófono verde del programa que dirige Juan Antonio Manzano, el zaguero descubrió que su representante ha establecido un primer contacto con la dirección deportiva de la entidad unionista, de cara a prolongar su relación contractual. "El club no me ha trasladado ninguna oferta, ni de temporadas ni cantidades pero yo ya lo he dicho, tengo ganas y estaría encantado de renovar", aseguró. El veterano central reforzó su argumentario y subrayó: "Al día de hoy no hay nada".

Estamos capacitados para ganar a cualquier equipo. Ahora no nos gana fácil ningún rival"Es la primera vez que comparto equipo con un centrocampista que lleva 8 goles, como Rubén Alcaraz"Tenemos que seguir a lo nuestro y sumar las cuatro victorias que nos restan para firmar la salvación"

Mandi y Gaspar son los otros dos nombres propios en la actualidad rojiblanca en materia de renovaciones. El centrocampista canario, lesionado de larga duración, entra en los planes del club que ha adelantado su disposición para ofrecerle la renovación de su contrato. Mientras que el contacto del extremo manchego con el club ha venido marcado por la intermediación de sus dos agentes, hasta que se ha clarificado la situación de cada uno de ellos.

Morcillo habló con profusión de la derrota frente al Rayo Vallecano del pasado sábado. El que fuera su equipo en la campaña 2014-15, y con cuya camiseta disputó 13 partidos en Primera División es, a su juicio, "el mejor equipo de la categoría". Y añadió: "Demostró que es uno de los más firmes candidatos al ascenso a Primera División y a ganar, incluso, el Campeonato". En su opinión, los madrileños han formado "un gran equipo y mostraron algo, como es la personalidad como bloque, que no tienen todos", enjuicia.

El capitán de los unionistas, con todo, defendió el partido y la labor propia y de su compañeros a pesar del revés frente al cuadro rayista. "Estuvimos cerca, pero muy cerca de empatar. En la segunda parte, el partido se movió más hacia el empate 1-1 que a la victoria 0-2 del Rayo Vallecano". Y apunta un detalle: "Los cambios de Lucas fueron ofensivos, mientras que los que realizó Míchel -técnico rayista- fueron para meter el culo atrás".

Morcillo se apoya en el rendimiento del último partido, a pesar de la derrota, y de la trayectoria del equipo desde la llegada de Lucas Alcaraz al banquillo, para proclamar que el equipo "está capacitado para competir contra cualquier rival". Dicho de otra forma: " No nos gana fácil nadie", expresó de manera más gráfica.

Los almerienses están inmersos en el tramo de competición más complicado. Así, tres de sus cuatro próximos compromisos lo son a domicilio- Valladolid, Reus y Cádiz-, los dos primeros de forma a consecutiva- y entre medias de los viajes a Reus y después a la Tacita de Plata, han de recibir al Sporting de Gijón, que puja por meterse en la fase de promoción para opositar de forma indirecta a recuperar su plaza en Primera.

"Ganando el partido al Rayo hubiéramos llegado a los 40 puntos y habríamos puesto distancia con el descenso. Era un partido que marcaba porque la Cultural Leonesa tenía un salida complicada a El Molinón, de donde salió goleado 4-0, y nos habría permitido gozar de un colchón. No ha sido así, pero tenemos que mirar a lo nuestro y sumar cuatro victorias más en las 12 jornadas que restan para que acabe el Campeonato".

El futbolista valenciano discrepa de aquellos que defienden que la División de Plata no es la categoría igualada y equilibrada que se pregona. "En esta última jornada, se han enfrentado los 11 primeros equipos clasificados contra los 11 últimos de la tabla y el resultado de estos 11 enfrentamientos ha sido de cinco victorias locales, dos visitantes y cuatro empates".

El Almería ha sumado 11 puntos contra los 11 primeros clasificados y los 26 restantes los ha logrado contra los equipos clasificados entre la undécima y vigésimo segunda plaza de la tabla clasificatoria.

Morcillo está presente en la lista de goleadores del equipo con dos dianas. Esta cifra es la misma que presentan los delanteros Soleri, Juan Muñoz y Pablo Caballero, ya que Hicham aún no ha visto portería. "En mi carrera nunca me he encontrado con esta circunstancia, que lastra y fastidia, pero también es la primera que comparto equipo con un centrocampista con ocho goles, como es el caso de Rubén Alcaraz. Pero el trabajo de los delanteros es innegociable y nadie como ellos está deseando revertirla", finaliza.