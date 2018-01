Otra sesión de funambulismo

Hasta el momento, bastante bien parado ha salido el equipo de esta situación tan rocambolesca en la que se encuentra tristemente instalado. Lucas Alcaraz ha sido capaz de recuperar el gen competitivo del Almería y los resultados han comenzado a llegar. De esta manera, hoy dará comienzo la segunda vuelta con el descenso cuatro puntos por debajo. Sin embargo, en el partido a partido que le gusta vivir a los entrenadores, la plantilla no puede seguir con estas carencias porque todos los equipos se están reforzando bien y el Almería no ha traído ni a un solo jugador. Todo lo contrario que el rival que llega esta tarde al Mediterráneo, también con muchos lesionados, pero con tres caras nuevas que producen mucha envidia: Álvaro Vázquez, Matilla y Dumitru.

Como los que salen de la enfermería necesitan un tiempo para coger la forma física, puesto que si no puede haber una recaída, algo siempre más peligroso, el lateral Fran Rodríguez entra en la lista, pero no está para sustituir al italiano en el lateral, por lo que el canterano Navas puede hacer su debut en partido liguero. La baja de Morcillo, por contra, lo normal es que sea cubierta por Joaquín, que volvería al eje de la zaga junto a Trujillo, recuperado para la causa por Lucas Alcaraz. Una defensa nueva, extraña y que bailará sobre el fino hilo en el que lleva instalado el conjunto rojiblanco desde que sus futbolistas empezaran a caer como moscas entre lesiones y sanciones deportivas.

Algún día tendrá que caerse, porque lo que está padeciendo con las bajas Lucas Alcaraz no tiene nombre ni razón ninguna, pero lo cierto es que el granadino le ha cogido el gusto a esto de sacar partidos adelante con un Almería de circunstancias y cada jornada se complica un poco más la cosa. Si la semana pasada parecía que la situación iba a empezar a mejorar, puesto que los tocados evolucionaban de forma más o menos favorable, en el choque ante el Lugo, Morcillo se rompió y Motta vio la roja en el penalti final que, por suerte, no costó dos puntos.

El osasunista David Gª, ofrecido

El mercado sigue sin moverse para la Unión Deportiva Almería pese a que futbolistas atractivos hay. Según publican varios medios navarros, David García ha sido ofrecido al conjunto rojiblanco por el Atlético Osasuna. Se trata de un central joven, que ha desarrollado toda su carrera en el conjunto rojillo y que, incluso, llegó a jugar la pasada temporada en Primera División. Sin embargo, ahora mismo no tiene minutos y Osasuna busca una cesión para que juegue durante la segunda vuelta. Su ficha no es alta, pero sólo se marchará a un equipo que le ofrezca la oportunidad de ser titular. De esta manera, la secretaría técnica rojilla se puso en contacto con la almeriense para tantear la posibilidad de que David García recale en el Mediterráneo. Lo cierto es que la zaga almeriense está bien cubierta con Joaquín, Morcillo, Owona y un Trujillo recuperado para la causa por Alcaraz. Sin embargo, entre las lesiones y que al míster le gusta más Joaquín como centrocampista, no es desdeñable la proposición, siempre que no suponga un desembolso importante. Ahora mismo lo prioritario para los almerienses es quitarse algunas fichas de encima y buscar un delantero centro y un jugador de banda.