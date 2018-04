Coag Almería denuncia que Hacienda desoye las consideraciones de la Junta en materia de fiscalidad

La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía también se ha pronunciado sobre la publicación, este lunes, de los Índices de Rendimiento Neto para el sector agrario andaluz. Agricultura, respaldando las críticas vertidas desde Coag Almería en este asunto, ha criticado la decisión del Ministerio de Hacienda que no da respuesta "ni de lejos" a la propuesta de minoración fiscal remitida a Madrid por dicha Consejería. Para el propio Consejero, Rodrigo Sánchez Haro en una nota remitida por Agricultura, la reducción de módulos estipulada por el Gobierno no atiende "a las demandas justas de sectores clave en la región" como, por ejemplo, los hortícolas.

Desde Coag Almería entienden que "no podemos pasar por alto que la Consejería de Agricultura es la Administración que ostenta las competencias para evaluar los daños y pérdidas que se producen en el sector agrario y, por tanto, no es comprensible que el Ministerio de Hacienda no atienda al informe en materia de fiscalidad presentado por la Junta".

Según ha podido constatar CoAG Almería, la rebaja fiscal publicada por Hacienda no ha tenido en cuenta ninguno de los informes remitidos "ni por las distintas organizaciones agrarias ni por la Consejería de Agricultura. Un año más, en lugar de conseguir un alivio a la presión fiscal, el Gobierno lo que consigue es castigar a un sector que representa el 35% de la renta agraria nacional". Por todo esto, y teniendo en cuenta la unanimidad de los representantes del sector agrario andaluz en cuanto a la injusta y arbitraria rebaja fiscal publicada por el Ministerio, Coag exige a Hacienda que mediante la vía de la corrección de errores arregle esta situación llena de agravios. "Ya está bien de injusticias con un sector que se levanta a pulso, sin ayudas de ningún tipo", concluyen desde la Organización Agraria.