Seleccionados los grupos del Concurso de Jóvenes Valores del Pulpop

La organización del Pulpop Festival y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) anuncian en ésta nueva edición a los grupos seleccionados para participar en el Concurso de Jóvenes Valores Pulpop Festival 2018.

Un total de 54 formaciones de ámbito nacional concursan en esta edición de los cuales se elegirán a diez semifinalistas por parte del jurado, comenzado igualmente el proceso de votación popular del que saldrá uno de los tres finalistas.

La plaza de Toros de Roquetas acoge los días 6 y 7 de julio nueve actuaciones

Los grupos admitidos para concursar son 7Doors, Aardvark Asteroid, Astronauta, Blue Pills, Break the Senses, Casino Boogie, Celia es celíaca, Cheri, Deaf Django, DeLarge, Denea, Dr Leen, Eleness, EMMETT, Family Gringo, Flowmenco, Friki Martin, Gallos, Gambler Dogs, Geométrica, Grim Swindango, Harakiri Beach, Increíbles Ful, lebend, Marion band, Minifundio, MONA LUISA, Montrouge, Muntz, Musicómanos, Nasanov, Némona, No Crafts, NOIAH, Nuclear Minds, OLD COIN, Pájara Rey, Puerto Luka, Ranthambore, Rojo Lluvia, SOLONADIE, Repion, Suckedbodies, La Sudadera del Manager, Suspenders, Tangerine Flavour, Tourjets, Trigili LoLailo, Ukulele Clan Band, Viaverdelr, Vita Insomne y Yogures de Coco.

La Plaza de Toros de Roquetas de Mar acogerá los día 6 y 7 de julio, un total de nueve actuaciones en directo más la final del concurso de grupos emergentes prevista para el viernes 6 de Julio.

Así, Los Punsetes, Apartamentos Acapulco, Ángel Stanich, Cooper, The Pains Of Being Pure At Heart, Perro, Loudly y Jj Sprondel (Ganadores del concurso de bandas del Pulpop Festival 2017), serán los principales reclamos de una jornada cargada de música y emociones, que, por su carácter gratuito, reúne a personas de distintos lugares de España. El Pulpop Festival es uno de los festivales indies más veteranos del Sur de Andalucía.