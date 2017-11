Alfonso inviste a su despedido número 8

Lucas Alcaraz iba para documentalista. Estudió para ejercer esta profesión que, básicamente, consiste en preparar y elaborar toda clase de datos bibliográficos, informes o noticias como apoyo de una determinada materia. Pero el fútbol, más inseguro pero mejor retribuido, se cruzó en su camino y pudo más que el deseo de ejercer de archivero o bibliotecario, dos de las salidas de ese otro oficio. Acaso por esta circunstancia o bien producto de su ingenio, el caso es que el granadino no cree en las estadísticas y aún menos en el mundillo cabalístico, ya saben aquello de que todo lo que es probable es posible y lo que es posible es probable. "Son el arte de mentir con precisión", ha llegado a comentar. A sus 51 años- sólo cuatro más que Ramis- lleva media vida entre banquillos y es literal. Curiosamente, sus números le avalan y nunca le ha faltado trabajo. Tal es así que es el entrenador en activo que más partidos ha dirigido entre Primera (274), Segunda (283) y Segunda B (143). El de la matinal del domingo en el Mini Stadi será el 701 de su carrera. Directo y trabajador como pocos, y algo seco al trato como son los de la Costa Tropical, referirse a su perfil es hacerlo de la experiencia que no asegura nada, pero siempre ayuda y nunca estorba. Tiene el culo pelao y las ha visto de todos los colores, como el despido que conoció en la UDA el curso 2011-12 tras 28 jornadas en "play off" y sólo tres fuera de los seis primeros puestos. Entonces, los rojiblancos pujaban por regresar a Primera, pero el modelo de fútbol del motrileño no enamoraba ni casaba con el exquisito paladar de algunos. Regresa ahora con el objetivo de ganar a cualquier precio y como el bombero seguro y eficaz. Con Ramis, ferviente seguidor del fútbol de elaboración, el equipo sumó más pases que puntos. Con Lucas, sumará más puntos y menos pases. Al tiempo. El contexto, en ocasiones, lo explica todo.