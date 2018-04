Amarillo prohibido

Sinceramente nunca me ha gustado el amarillo, al igual que a algunos otros tampoco. Creo que a lo largo de mi vida he tenido dos camisetas de ese color, aunque en algún exceso festivo, que pagué en mi adolescencia con uno de esos mareíllos, sí es cierto que mi piel rozó el preocupante dorado. Ahora el amarillo se ha puesto de moda por todo el asunto del independentismo catalán y ya es un color demonizado por muchas personas, incomprensiblemente, por razones políticas. "No estoy de acuerdo con lo que usted me dice pero haré todo lo posible para que usted lo pueda decir", dice la famosa frase que se le atribuye erróneamente al ilustrado francés Voltaire, pero en realidad es de su biógrafa británica Evelyn Beatrice Hall. Y es que hemos llegado a un punto preocupante. Entiendo que moleste que se pite el himno de España en la final de Copa del Rey, porque ante todo debe reinar el respeto, pero hacer que los aficionados que llevaban camisetas amarillas las tuviesen que dejar en una caja antes de entrar al campo porque "incitaban a la violencia" es de un absurdo absoluto. Lo que pasó en las puertas del Wanda Metropolitano se llama censura. Claramente. Soy de los que piensa que no trae nada bueno al deporte que se use como escaparate político, porque eso crea muchas divisiones, pero tampoco se debería comparar el uso de una camiseta amarilla con un acto violento o de incitación al conflicto como el de sacar una bandera neonazi o comunista, gritar insultos racistas o el de lanzar una bengala, por ejemplo. Porque sí, hoy en día sigue habiendo grupos radicales que hacen estas cosas, y otras muchas, en los campos de fútbol y no se ve que las autoridades políticas y federativas ordenen a las fuerzas de seguridad que se hagan registros más exhaustivos en las puertas de los grandes estadios de este país en el que el color amarillo ya no solo está prohibido para los artistas...