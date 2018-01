Indefinición

Existe un equipo este año del que uno no sabe muy bien con qué quedarse. En esa amalgama de sensaciones, ninguna de ellas decanta la balanza. Lo mismo lo crees capaz de derrotar a cualquiera, que lo contrario. El Barcelona Lassa continúa, con un verano mediante, aún en estado de zozobra. En cierto modo, parece que es cuestión de tiempo. De hecho, guarda ciertas similitudes con el Real Madrid pre Laso. ¿Cuándo saldrá del sovacón? Cuesta aventurarse. La realidad es que ni una gran inversión le ha permitido sacar la cabeza, de momento.

No necesariamente el problema se llama Sito Alonso. Seguramente se trata de un problema estructural de la sección, que pregona oportunidades a la cantera, pero que por otro lado suelta el talonario. La dinámica ya se comió a un excelso entrenador como Bartzokas y al talento de Tyrese Rice. Tienen tiempo de no entrar en este grupo Claver, traspaso notorio, o Hanga, sueldo muy importante. Llegaron también preciadas piezas como Heurtel o Sanders, que dan cal y arena. O Seraphin, quizá el más productivo. Hay un dato significativo y es que el equipo perdió la mitad, entre ambas competiciones, la mitad de los partidos en el Palau. Lo que era una guarida inaccesible para la gran mayoría se convirtió en un trampolín. En esa suma de rachas positivas y negativas se les escapó a los blaugranas media Euroliga. De 18 partidos ganó un tercio y el play-off está a tres partidos. Un despropósito que de confirmarse se añadiría al del curso anterior. Pocas dudas habrá en que un club como el Barça no puede permitirse dos años seguidos no estar ni entre los 8 mejores. Mejor rumbo acumula en Liga Endesa, donde el liderato no está al alcance, pero sí será cabeza de serie en Las Palmas en la Copa. Quedan 5 meses de competición, suficientes para revertir la dinámica. Abandonar la islas con un entorchado no será mal comienzo.