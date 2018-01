Ya lo decían Los Rodríguez "palabras más o menos me estás dejando, en cueros, palabras más, palabras menos". La semana pasada, Corona estaba de "Rodríguez" en el club, y nuestro flamante director deportivo salió a la palestra para hablar maravillas de nuestros tres delanteros, que entre todos suman la friolera de 2 goles, uno menos que el portero del Lugo, y afirmar que el club buscaba un centrocampista y un extremo derecho. Al día siguiente se gestaba el fichaje de Edoardo Soleri, aunque se anunció horas antes del partido en Oviedo. A Lucas Alcaraz pareció pillarle de sorpresa, al comparecer ante los medios tras el encuentro sin saber que el fichaje ya estaba hecho. No deja de ser curioso, cuando es su mismo representante, causalmente otro Rodríguez, en este caso Rafa Rodríguez, el que ha mediado. De hecho, en las fotos que el club subió en la web sobre el primer día del ariete italiano en nuestra tierra, Rafa Rodríguez sale casi más que el propio Corona. No entendí muy bien que Lucas saliera a rueda de prensa sin que nadie en el club le comunicara el fichaje y entendí menos que dijera que era un fichaje de la dirección deportiva cuando claramente no lo es. En cualquier caso, Soleri viene con la bendición de Monchi, con una deuda enorme con Alfonso García tras liberarlo de su fichaje por el Almería hace más de una década. En las categorías inferiores de la Roma se salía, aunque su primera experiencia profesional, en la Spezia de la Serie B, no ha sido buena. Cabe esperar que en Almería pueda explotar, aunque ese es el riesgo. Soleri es un melón por abrir y necesitamos a alguien que sea capaz de meter más de un gol en toda una vuelta. Qué menos que del orden de 6-7 goles. Su perfil sí se ajusta a lo que le suele gustar a Alcaraz. Y muy mal lo tiene que hacer para no mejorar lo que había. PD: Es de sabios rectificar, y el club lo hizo pidiendo disculpas por el bochornoso tuit en el que mostraba un penalti a nuestro favor no pitado por el colegiado. Un club profesional tiene que serlo, y parecerlo. Pero el nuestro ni una cosa, ni la otra…