Hay que ir pensando en el cambio de cromos

Lo de acudir al mercado de invierno con el fin de reforzar al equipo y dotarlo de jugadores que superen lo que ya hay en la plantilla debe de ser un objetivo prioritario para Alfonso García. Hay jugadores en el actual plantel que no han dado la talla o que no han ofrecido lo que se esperaba de ellos, jugadores que perfectamente son prescindibles, dada su aportación, a día de la fecha, con el equipo. Alfonso García tiene que hilar fino. El mercado de invierno va a ser una locura, ya que el Almería no va a ser el único equipo que se lance a por la "ganga", si es que la hay, de turno. El Almería necesita urgentemente cubrir determinados puestos para tratar de no pasar por una tormenta cuando termine el mes de enero, ya que hay puestos que, sí o sí, hay que reforzar. Los pírricos números en cuanto a capacidad anotadora de los delanteros invitan claramente a que hay que hacer algo, por lo que el presidente no se puede quedar cruzado de brazos esperando que alguna tarde uno de sus delanteros esté inspirado. Los números están ahí y hay que cambiar alguno de los cromos, ya que su aportación ha sido casi testimonial, por llamarlo de alguna manera. Es cierto que no van a llegar muchos jugadores. Como máximo uno o dos, ya que el Almería no está para tirar cohetes, y más después de haber tenido que despedir a un cuerpo técnico amplio que a buen seguro le ha costado su dinero al club, dinero que como dije en su día podía privar a Alfonso de traer a algún jugador.

Ahora, como digo, toca mirar con lupa lo que hay y pensar que lo prioritario es prioritario, se mire por donde se mire, y el echar mano a un delantero goleador debe de ser el objetivo número uno del club, ya que si la capacidad de acierto de los delanteros sigue igual, mal lo puede pasar el equipo rojiblanco, ya que no siempre los jugadores de segunda línea van a tener la suerte de acertar con la portería contraria.