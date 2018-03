Te olvidas de alguno

Almería, 8 de marzo de 2018. Estimado Piñeiro, como cada jueves ya habrás provocado algún dolor de muelas en el seno del club. El café del jueves no sabe igual, revuelve entrañas. Si es que eres un antialmeriensista irredento, siempre pensando en negativo, y eso que venimos de empatar en el feudo del líder... Bromas al margen, creo que en tu lista de 'olvidados' te has dejado a algún héroe del ascenso a Segunda como Raúl Sánchez o Barbero, en quien el club ni siquiera reparó antes de la llegada de Ángel Férez, cuya labor con los porteros, dicho sea de paso, es intachable, al igual que la de Ricardo ahora como interino. Sin duda es especialmente sangrante el ninguneo a José Ortiz, el único jugador que bajo las siglas UDA ha vestido la rojiblanca en todas las categorías nacionales. Me parece bien recuperar a Crusat para la causa, pero no el trato que se le dispensó a otro capitán como Esteban. En manos de Corona y Soriano, clanes al margen, está rescatar ese patrimonio humano.