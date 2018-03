El pez de Almería

El deporte lo es todo, pero a veces no es nada. Cuando no puedes desarrollar tu pasión, por ejemplo por culpa de una lesión, te das cuenta del don que tenemos con la vida. Algunos queremos pasar de puntillas por ella, tratar de pasar desapercibidos; otros, como tú, redactan sin quererlo los renglones de la historia. Por desgracia, con sólo ocho años has marcado nuestras vidas. Siempre nos vamos a acordar de ti y de los días trágicos que desde Las Hortichuelas hicieron llorar a toda España. Como, por ejemplo, ocurrió con Miguel Ángel Blanco. O con otras repugnantes barbaries cometidas por desalmados contra niños inocentes como tú. No ha habido un solo rincón de este país en el que no se haya rezado para que hoy, 17 de marzo, recorrieras alegremente esos cien metros que separaban la casa de tu abuela de la de tus primos, un camino maldito que nunca vamos a olvidar. Fíjate que en España estamos todos peleados con todos por cualquier motivo. Sin embargo, durante 13 días sacaste lo mejor de nuestros corazones y todos queríamos lo mismo: que volvieras. Tus padres saben bien que la sociedad almeriense es perezosa, se quiere poco pese a estar pisoteada en muchas ocasiones. En esta ocasión hemos sacado nuestro amor propio porque queríamos que el pescaíco de Almería siguiera surcando nuestras mediterráneas aguas. Todo el deporte local, del que me enorgullezco de escribir, ha puesto su humilde grano de arena para ganar el partido en el que todos animábamos sin desafallecer. Pero hay monstruos que no tienen corazón, serpientes que te hacen comer la manzana del árbol prohibido y cuyo veneno no debe de seguir infectando la sociedad. Pedro, Pablo, Aitor, a vosotros que os gusta hablar de referéndum, podíais escuchar al 80% de la ciudadanía. Gracias a la maravillosa labor de la Policía y Guardia Civil, quiénes si no, y centenares de voluntarios anónimos, te pudimos dar el impulso necesario para que aletearas hasta el cielo. DEP.