No es justo tributar por la venta de una vivienda como si hubiera generado una ganancia, cuando lo cierto es que se ha vendido muy por debajo del precio de compra. Ahora, el Ministerio de Hacienda ha accedido a reformar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal, para que la venta a pérdidas no tribute. Es un cambio legislativo que se aplicará con carácter retroactivo desde el 15 de junio de 2017, que se espera entre en vigor antes del próximo verano. El PP, en su línea, llega tarde, pues actúa movido por una sentencia del Tribunal Constitucional, que lo declaró inconstitucional, al considerar que no se puede imponer dicho impuesto cuando no se ha producido una ganancia. Y volverá a pasar como con las cláusulas suelo de las hipotecas, que la ineptitud del PP obligará a la mayoría de los afectados a embarcarse en procesos judiciales particulares, ante la ineficacia de las medidas establecidas por el Gobierno. También para las plusvalías municipales, los ciudadanos deberán declarar la transmisión no sujeta al impuesto y tendrán que demostrar que vendieron el inmueble sin obtener beneficio. Nos preguntamos si el PP en el Ayuntamiento de Almería estará preparado para la entrada en vigor de la regulación de la plusvalía, pues en tres meses los ayuntamientos deberán modificar sus ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el nuevo texto, hacer frente al pago de lo cobrado de más desde junio de 2017 y adaptar sus previsiones de ingresos a esta merma en las arcas municipales. Desde el PSOE coincidimos con la FEMP en la necesidad de actuar con rapidez para despejar la inseguridad jurídica creada por la reforma del impuesto y hemos exigido al Ministerio de Hacienda que compense a los ayuntamientos por las cantidades que tengan que devolver a los contribuyentes. No esperábamos de este alcalde, que conoce la realidad de los ciudadanos por encuestas, la altura de otros primeros ediles, como el de Sanlucar de Barrameda, del PSOE, o su compañero del PP, el de Málaga, que suspendieron el cobro de la plusvalía por la venta de un inmueble a pérdidas, antes incluso de la aprobación de la reforma legislativa. Sólo esperamos que tenga la suficiente capacidad de gestión y que el Gobierno de Rajoy apoye a los ayuntamientos para que puedan hacer frente a esta nueva situación. Desde el PSOE les brindamos nuestro apoyo porque es una iniciativa justa para la ciudadanía.