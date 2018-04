Las cosas bien hechas

Los resultados de la gestión municipal indican claramente que el Ayuntamiento de Almería tiene un proyecto de futuro, ejerce el liderazgo en la superación de desequilibrios y protagoniza la reivindicación y consecución de objetivos beneficiosos para el conjunto de los almerienses. Ese es el camino por el que vamos y por el que esperamos alcanzar el éxito de hacer de Almería una ciudad a la altura de las aspiraciones y necesidades de todos los almerienses. En este marco quiero destacar hoy una de las noticias que más alegría me ha causado en los últimos meses, como es el inicio, por fin, de las esperadas obras de rehabilitación de la estación de ferrocarril. La estación es el edificio más bonito de la capital y debe formar parte del patrimonio activo de Almería y de los almerienses. Y eso es lo que está pasando ya desde hace unas semanas, con la puesta en marcha y ejecución de las obras de rehabilitación de ese magnífico edificio. Desde el Ayuntamiento hemos conseguido que el edificio sea restaurado por el Estado y que las obras no cuesten nada a los almerienses. Y no sólo eso: en cuanto los trabajos estén finalizados, el edificio volverá a ser para el uso y disfrute de los ciudadanos almerienses. Habrá que estudiar con calma cuál será su empleo final y de qué modo volverá a tener una utilidad efectiva para el conjunto de la sociedad almeriense. En todo caso, estoy seguro de que esa recuperación servirá para aportar más calidad de vida y mayor riqueza patrimonial a nuestra ciudad. Y esta buena noticia se une a otra que, precisamente, va a tener lugar muy cerca de esa estación. Me refiero a las próximas obras de transformación de la carretera de Sierra Alhamilla en un magnífico bulevar que va a transformar la realidad diaria de miles de almerienses, mejorando su calidad de vida y favoreciendo una circulación más dinámica. Son iniciativas que demuestran el interés del Ayuntamiento por seguir siendo el interlocutor válido de las aspiraciones e inquietudes de los almerienses, activando proyectos y dando soluciones a problemas que, por desgracia, llevaban demasiados años en los titulares de la prensa almeriense y que hasta ahora no habían logrado saltar al papel de los boletines oficiales. Por eso seguiremos potenciando y expandiendo la capacidad real de transformación y mejora de Almería que supone algo tan sencillo como hacer las cosas bien. Seguimos trabajando.