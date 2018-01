El Club de Motocross de Tabernas proyecta un circuito en La Serrata

El Club Deportivo Motocross de Tabernas promueve en el paraje La Serrata de Turrillas la construcción de un circuito de motocross para uso y disfrute de los socios del club y, la posible celebración esporádica de alguna competición de ámbito local y provincial. Tras iniciar el proceso administrativo en 2013, desde ayer está en información pública el expediente de autorización ambiental unificada por parte de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, tal y como se difundía el lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El presupuesto de ejecución material de esta iniciativa, de acuerdo a la memoria de la misma, asciende a 20.556,44 euros.

Según la documentación sobre el circuito, el recorrido debe realizarse con materiales naturales (tierra, arena, etc.). En el diseño inicial no está previsto el uso de materiales externos, en los tramos del recorrido de las zonas con menos pendiente. En la zona con mayor pendiente en la que aparezcan afloramientos rocosos se realizará aporte de una mezcla de tierra y arena. En cuanto a la longitud, el recorrido no debe ser inferior a 1.500 metros ni superior a 1.750; concretamente el recorrido inicial de diseño tiene una longitud de 1.500 metros. La pista puede, por condiciones atmosféricas, ser reducida de tamaño, incluso por debajo del mínimo reglamentario.

Respecto a la anchura de la pista no debe ser, en ninguna de sus partes, inferior a 8 metros. El recorrido no puede estar desdoblado, ni dividido por ningún obstáculo, aunque puede ser sinuoso y disponer de varias trazadas. El trazado tendrá una anchura general de 8 metros, aumentándose este ancho en las curvas con peralte.

Según la memoria, las instalaciones del parque de corredores deben estar equipadas con los suficientes aseos y duchas para el servicio de los presentes, estando éstos en perfecto estado de funcionamiento. Estas instalaciones serán permanentes, usando casetas modulares prefabricadas portátiles.

El estudio recoge que la puesta en marcha de este circuito proporcionará empleo procedente de mano de obra local, tanto en la fase de urbanización y construcción, como de funcionamiento, lo cual redundará en un beneficio social y económico de la población del municipio. Asimismo, se planificarán y potenciarán los equipamientos socioneconómicos a los visitantes del circuito.