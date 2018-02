Elena Alcaraz sorprende con su moda Rubik en un certamen andaluz

El método del juego de Rubik se tiene que resolver por capas y, cuando ya se ha conseguido armar durante varias veces, se puede solucionar en menos de dos minutos. La diseñadora Elena Alcaraz se ha inspirado en este tradicional juego y su nueva colección tiene muchas de las características que componen este Cubo, que ha sido para muchos un quebradero de cabeza.

La almeriense fue seleccionada para el Certamen de Jóvenes Diseñadores Andalucía Oriental que se celebró en Granada. No ganó pero sí se llevó los halagos de un diseñador creativo que trabajó para Custo y le pidió que le mandara fotos para que pudiera ver su trabajo. "Me dijo que le había gustado mucho y que, aunque no tenía medios para representar mi desfile, le había suscitado interés", asegura.

La almeriense presentó seis trajes transformables al igual que el famoso Cubo

Los diseños de Alcaraz son seis trajes transformables al igual que un Cubo de Rubik y pueden pasar de ser un pantalón a una chaqueta o a una falda. Cada prenda tiene su variación, una de ellas tiene hasta un total de ocho cambios. En solo unos segundos o un minuto se puede conseguir una prenda totalmente diferente.

En el certamen, contó con la ayuda de su madre y una amiga para arreglar los diseños entre las tres. "Gustó mucho la colección. Algunos ya me conocían porque había estado en otras ediciones. Tocaban los tejidos, sobre todo la falda de cubo para saber el material con el que estaba hecha. Está forrada de corcho. A la hora de presentarme a certámenes, confecciono a contrarreloj porque yo trabajo con las medidas".

Alcaraz recuerda cómo empezó su vocación en el mundo de la costura: "Empecé gracias a un familiar en Alicante que me enseñó a coser, mi Chacha Felicia".

La joven ya ha realizado varias colecciones que, en muchas de ellas, tienen como denominador común elementos de la provincia: Oasis (inspirada en el desierto de Almería), Translúcido (basada en la agricultura almeriense y en el plástico), Hansel y Gretel (sobre el cuento infantil) y la última que es la de Rubik.

Para la joven, que cumple en el próximo mes de abril 27 años, la pasarela es una forma onírica de mostrar su talento: "Todo es posible y me gusta utilizar todo tipo de material. Sé que lo voy a poner sobre la pasarela no lo voy a vender. Quizá de seis trajes, te puedes poner uno. Me gusta hacer espectáculo".

La joven es la encargada de realizar el patrón y coser todos los trajes que lleva en cada desfile. En su taller, se pueden ver algunos de los bocetos de sus diseños, trajes de sus colecciones, tocados, pajaritas... Multitud de creaciones que se agolpan en un mismo espacio.

Su mente es creativa y no para de pensar en nuevos proyectos. Uno de ellos, se aleja del corte de su última colección y se quiere centrar en trajes de flamenca "para presentarlos para la Feria de Almería".

La joven realiza trajes de flamenca bajo encargo y quiere realizar una innovación con su próxima colección que está centrada en los volantes, de forma que sean desmontables e intercambiables.

A Elena Alcaraz se le amontonas las ideas en la mente sobre posibles desfiles y formas de presentar sus futuras colecciones.

Pero la joven sigue formándose dentro del sector de la moda con multitud de cursos y fuera de ella, ahora mismo está cursando un Grado de Educación Social en la Universidad de Almería.

Sus ganas de formarse no tiene límites, es incontable sobre todo lo que ha aprendido en estos años, pero su ansia de conocimiento es insaciable. Son muchos los sueños que se van sucediendo e ilusiones que ve difíciles, pero el talento pretende eliminar esas barreras que, con tesón y esfuerzo, conseguirá superar.

Elena Alcaraz es sinónimo de espectáculo, fantasía y muchas ganas de sorprender en el futuro. Seguramente sea el primer de muchos reportajes en Diario de Almería.