La importancia de la repoblación del lobo en el último bosque mediterráneo

Unir cine y naturaleza puede conseguir trabajos auténticamente asombrosos. Es el caso de la película Wildmed, el último bosque mediterráneo, del director Arturo Menor, que se presentó en el colegio La Salle para que los alumnos pudieran apreciar esta labor de concienciación, que ha sido premiada internacionalmente.

El director asegura que esta película "está pensada para los más jóvenes, para que conozcan nuestra naturaleza ibérica, el bosque mediterráneo, y vean los problemas de conservación que puede tener. Una cosa que puede hacer todo el mundo es sembrar bellotas, pues puede ser un gesto que nos ayude a conservar el bosque, a ir recuperándolo entre todos".

Esta película, que tardó en rodarse dos años, se ubica en Sierra Morena. "Se muestran los distintos hábitats y las especies más representativas, como son el lince ibérico, el águila imperial, el lobo... En el documental se informa que la repoblación del lobo puede servir para que el bosque se recupere, porque el lobo es quien controla a los seres vivos, que a su vez son los que están impidiendo la regeneración de ese bosque".

Sobre la narrativa que ha seguido el también biólogo asegura que es un estilo clásico de cine de naturaleza, similar a los grandes documentales de la BBC, pero también con la pasión que transmitía y me ha inspirado Félix Rodríguez de la Fuente. Son secuencias en las que el espectador va a identificar rápidamente con él".

Para el director de la película lo más complejo ha sido "conseguir dinero para hacerla, pero luego, a mí me encanta mi trabajo, lo hago con muchas ganas, con pasión. Cuando estás en el campo trabajando, cada día es distinto, cada día es apasionante, no sabes lo que te va a pasar, si vendrá el lince, el águila... Mucha gente me dice qué paciencia has tenido por los dos años de rodaje, y yo les respondo que he disfrutado muchísimo todo este tiempo que he estado con los animales en distintos sitios del campo".