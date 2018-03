La lluvia impide la celebración del Festival Taurino y se aplaza a otro día

Finalmente se cumplieron los peores presagios. La lluvia incesante en la jornada del sábado, durante toda la madrugada del domingo y hasta prácticamente las dos del mediodía de la jornada de ayer, hizo que el presidente de la Plaza de Toros de Almería, Benjamín Hernández Montanari, suspendiese el artículo indicando al respecto: "Según lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento Taurino de Andalucía, por extrema peligrosidad para los profesionales por las condiciones del ruedo y por meteorología prevista desfavorable, oídos los actuantes o sus representantes y al empresario , una vez realizado el sorteo de reses y orden de lidia, se decide oficialmente suspender el festejo".

Desde ese momento saltaron a la palestra diversas fechas para el aplazamiento de este festival que compete al empresario y no a la autoridad. En un principio se habló de 18 de marzo pero por incompatibilidad con muchos de los encartelados, cogió peso la fecha del domingo 25 de marzo a la misma hora, doce del mediodía y con el mismo cartel y reses. Sin embargo, al coincidir esta jornada con el Domingo de Ramos, que marca el inicio oficial de la Semana Santa tanto en la capital como en prácticamente todos los municipios de la provincia, se barajó a última hora de la tarde otra fecha, la del sábado 24 de marzo en horario de tarde, previsiblemente a las cinco. Al cierre de este periódico, la empresa gestora de este festival, Capote de Brega, no lanzó ningún comunicado oficial sobre la fecha definitiva. Tampoco su representante, el empresario y torero almeriense José Gabriel Olivencia, se pronunció al respecto. Lo que si podemos anunciar es que las entradas serán las mismas, sea una fecha u otra, por lo que no deberán de devolverse por unas nuevas.

Hay que recordar que este festival taurino mixto estaba previsto que se celebrase ayer a las doce del mediodía con Diego Ventura, El Fandi, Cayetano Rivera, Curro Díaz, López Simón y el novillero almeriense José Cabrera. Hubiesen lidiado seis novillos-utreros de Fuente Ymbro, los cuales fueron embarcados ayer mismo para volver hasta su ganadería, en Cádiz.