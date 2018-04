Cambio de escenario

Una nueva lesión. En este caso es Gaspar el que se perderá lo que resta de temporada. Sin duda la acumulación en la enfermería está lastrando los efectivos con los que puede contar Alcaraz. Y con lo que se va a jugar la UDA en estos últimos partidos puede ser determinante la continua mala suerte que está teniendo en este aspecto. Ahora bien, si algo no ha hecho el granadino desde que llegó ha sido quejarse por las condiciones que se han ido sucediendo en forma de lesión. De nada vale lamentarse, y eso lo ha llevado a la práctica de forma extraordinaria. El punto de Cádiz puede convertirse en un puntazo si el Almería consigue ganar al Albacete, los manchegos son conscientes de que una victoria les daría la salvación virtual y vendrán a hacer su partido. Cambia el escenario y entiendo que Alcaraz identificará que no puede jugar a lo mismo que hizo en Cádiz. La vuelta de Pozo y la evolución que debe tener Tino Costa evidencian optimismo. Ante la falta de gol, dos futbolistas que deben si no marcarlos, por lo menos fabricar ocasiones para que los errantes delanteros tengan más oportunidades. El Albacete con Enrique Martín a la cabeza ha exportado muchas de las ideas que le funcionaron en Osasuna. Una de ellas jugar con tres centrales y dos carrileros, lo que siempre pone entre aviso a los equipos rivales, ya que es algo difícil de contrarrestar. El jueves jugó el partido aplazado ante el Huesca y resaltó lo que llevamos viendo tiempo; es un equipo sólido, difícil de hacerle ocasiones y con futbolistas que no destacan individualmente pero que como bloque van camino de salvarse con la tranquilidad que le falta al Almería. Si la falta de gol ahoga a los locales, Martín también carece de un killer. Su jugador más destacado en el arte del gol es Zozulya con 7 goles. Tomeu Nadal en portería; la defensa de cinco con los carrileros más orientados a tapar su espacio que a llegar al área contraria. Erice y Dani Rodríguez son los dos mediocentros que dan estabilidad, mientras que arriba Zozulya sigue buscando su acompañante perfecto: Acuña, Aridane o Bela.