Luchamos contra tres gigantes mi querido Sancho: la injusticia, el miedo y la ignorancia”. Miguel de Cervantes Saavedra en Don Quijote de la Mancha. Estos tres siniestros gigantes acechan en España y en el mundo entero. En nuestra casa embisten con ese cainismo autodestructivo que nos resulta tan familiar. Que desgracia. Vaya manera de robarnos el tiempo y la pasión de vivir. Nada hay más valioso en la vida que el tiempo y la salud para vivirlo. Nuestra abotargada sociedad no lo recuerda. No importa en que punto geográfico de España hayamos nacido. Que importa donde vivamos. Los españoles, España, ha prosperado cuando hemos estado unidos. Pensemos detalladamente en la realidad de nuestra milenaria historia. Por ejemplo, leamos “España inteligible: Razón histórica de las Españas” donde Javier Marías desmitifica la visión impuesta sobre la anormalidad de España. También “España, tres milenios de historia” de Antonio Domínguez Ortiz. Si no sabemos de dónde venimos ¿cómo vamos a trabajar por nuestra libertad y dignidad? ¿Cómo vamos a defender nuestra igualdad ciudadana ante la Ley? Los pensamientos de Cervantes me llevan directamente a Emilia Pardo Bazán: “La aldea, cuando se cría una en ella y no sale de allí jamás, envilece, empobrece y embrutece”. Los resultados de las elecciones vascas son una tragedia. Ahora vienen las catalanas. Todo con el mismo guión. El nacionalismo es un engendro de la más rancia tiranía. El totalitarismo iniciado en el siglo XIX, llevado a la práctica revolucionaria del siglo XX, lo llevó a su máxima expresión. Plasma las peores características de la naturaleza humana. Representa el fracaso estrepitoso de la condición humana. El lastre más importante de la Transición y todo el periodo democrático es el terrorismo. Jamás hemos vivido en paz en España. Vamos a las fuentes históricas. Palabras de Javier Arzalluz Antia, presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV 1980-2004) “No conozco ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan; unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces y otros las recogen para repartirlas” (1990) La pregunta es ¿desde cuándo, como y por qué los vascos y catalanes son prisioneros y tienen que liberarse? Y del mismo modo ¿Cuál es la historia real de PNV y Esquerra Republicana de Cataluña? Nueces amargas y espinas totalitarias.