En octubre de 2023 llegó a las librerías la obra “Leovigildo: Rey de los Hispanos” (Desperta Ferro Ediciones) que el profesor José Soto Chica ha dedicado al gran rey visigodo de Hispania. El profesor Soto Chica nació en Santa Fe, Granada, en 1971. Doctor en Historia Medieval por la Universidad de Granada. Es investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada. Fue militar profesional. Participó en la Misión de Paz de la ONU en Bosnia Herzegovina. Sufrió un accidente con explosivos donde perdió la visión y una pierna. Esta tremenda experiencia le llevó a reconducir su vida hacia su gran pasión; la historia. Es uno de los mejores historiadores y divulgadores sobre el Bajo Imperio Romano. Antigüedad Tardía. Autor de monografías históricas, artículos científicos, capítulos de libros en obras especializadas y artículos de divulgación histórica. También es autor de artículos de opinión, poemas y novela histórica. “Tiempo de leones”, “Egilona, Reina de Hispania”, “El Águila y los Cuervos. La caída del Imperio Romano”. Sobre la trascendencia de Leovigildo dice el profesor Soto “No solo porque es parte de nuestro pasado, me atrevería incluso a decir que es un personaje que en cualquier otro contexto europeo hoy día sería leyenda y no olvido. Precisamente esa condena al olvido es lo que a mí me invita a rescatarlo y a darle su puesto en nuestra historia, y en la historia de algo que fue fundamental para conocernos a nosotros mismos; que fue la Hispania Visigoda. El verdadero creador y fundados de la Hispania Visigoda es Leovigildo”. Se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Flavius Leovigildus. Aproximadamente se sitúa entorno al año 536. En aquellos años, siglo VI, Europa vivía momentos más que difíciles causados por diferentes factores. Hay registros de dos erupciones volcánicas simultáneas, incluso tres, en el 536. Durante un periodo que se estima entre 12 a 18 meses, los cielos estuvieron cubiertos de una densa niebla que destruyó las cosechas. No hubo tiempo para recuperarse de las hambrunas cuando llego la primera plaga de peste bubónica que aparece en las fuentes históricas. Conocida como la “Plaga de Justiniano” diezmo la población notablemente. El medievalista Michael McCormick escribió “Esos años fueron los peores para estar vivo”. Tiempo difíciles que Leovigildo supo afrontar. Continuará.