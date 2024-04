Entre los muros erigidos para la gestión de soluciones que desgobiernan España, si de algo no hay que preocuparse es de la economía, la empresa y el empleo. Por lo visto nuestros recursos y caudales manan de la Cornucopia que posee este gobierno pobresista. No olvidemos nunca que en el socialismo del siglo XXI es el comunismo del siglo XX, aplicando los métodos de Antonio Gramsci y difundiéndolos por las redes sociales. Control del lenguaje, la educación y la cultura. Los hechos históricos son contundentes con el totalitarismo comunista, por más que la memoria democrática se empeñe en imponer sus relatos sectarios. Que individuos y organizaciones entregados a la pasión de dominio trepen al poder para escribir en el BOE es una cosa. La milenaria labor de historiadores y humanistas, su compromiso ético y deontológico, es otra. Precisamente a través de todos los ámbitos de las humanidades, podemos aprender sobre una de las mayores tragedias de la naturaleza humana. Como parasitan intenciones perversas en acciones nobles. Al contrario es mucho más difícil que suceda. La duda razonable debe estar siempre presente. Mientras tanto el autócrata, su señora y lacayos, ascienden y descienden la escalerilla de la nave Ícaro-Falcón sin ningún comedimiento. Originalidad no les falta. La señora ha revitalizado el género epistolar con perspectiva. Podemos denominarlo epístolas cornucopicas o cartas desde el poder. Su prosa recomienda reparto de caudales. Pueden tener aire europeo, venezolano o dominicano. Tranquilidad, pagamos los españoles sin amnistías para el terror fiscal y las cargas impositivas. Incluidas las maletas. ¿Y la oposición? A por uvas y a la gresca sin tener el más mínimo interés por aprender que son las parras y las vides. Entre las consignas que repiten hasta la saciedad los políticos profesionales está lo de “la salida digna de la política”. Es decir, buscar y/o que les busquen un buen empleo que no desmejore sus privilegios de vida. ¿Salida digna? Pero ¿fue meritoria y honesta su entrada en la política? Otro de sus lemas es “no tenemos miedo al talento”. Exacto, no es miedo. Es pánico, terror, lo que le tienen al talento y a los méritos de los ciudadanos que ven la política como un deber de servicio público. Por eso la endogamia. De ahí que la grey política en general sea tan tramposa y cobarde a la hora de combatir la corrupción.