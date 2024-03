Emilia Pardo Bazán decía que: “El mundo es un conjunto de ojos, oídos y bocas, que se cierran para lo bueno y se abren para lo malo gustosísimas”. La ley de amnistía que busca imponernos este desgobierno del Minotauro autócrata y cia. no sólo es inconstitucional porque niega la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. Lo es por ser un instrumento para fulminar la existencia de la Nación española. Pretenden acabar con nuestra democracia.Por eso llaman despectivamente a la Transición “régimen del 78”. Cambiar con una constituyente al totalitarismo del Foro de Sao Paulo. El castrochavista socialismo del siglo XXI. Una robolución para convertirnos en súbditos de una facción de tiranos. Dictadores, que usan como herramientas para lograr sus ambiciones todo lo despreciable que ha ideado el ser humano. Será delito lo que ellos impongan. Someternos a su dominio con falsedades, malversación de nuestro trabajo, recursos y economía. Terrorismo y nacionalismo. Emilia Pardo Bazán también nos enseña: “La aldea, cuando se cría uno en ella y no sale de allí jamás, envilece, empobrece y embrutece”. El partido que dirige el Minotauro que habita en Moncloa fue fundado el 2 de mayo de 1879 en Madrid. Después de casi 145 años de existencia y llegados a este trágico punto de la historia de España, ya es hora de que se hagan cargo en Ferraz, 70 de su historia. Ya está bien de perseguir imponernos su adoctrinante relato histórico. Ambicionar apoderarse de la memoria de los ciudadanos. Fulminar la separación de poderes. Inolvidable su “Montesquieu ha muerto”. Pero es que después fueron a por Heródoto y Ana Commeno. Y ahora van hasta a por el mismísimo Museo Nacional de El Prado que es el corazón donde palpita y se comprende España. El patrón ideológico del Foro de Sao Paulo para la destrucción de Naciones y democracias, lo marca la obra de Antonio Gramsci (Ales, Italia,1891- Roma, 1937) sociólogo, filósofo, teórico marxista y político. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Italia (1921) Autor de la Teoría de Hegemonía Cultural. Sometimiento a través del lenguaje. Era el autor predilecto de Fidel Castro. Escribió Gramsci “La realidad está definida con palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras controla la realidad”. Para que no nos roben nuestra Nación y ciudadanía; debemos permanecer fuera de su ley inconstitucional. Una palabra. Libertad.