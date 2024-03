Implacable!¡indignadísimos! contra la corrupción. En general, qué fascinante y arrebatador es el dialecto politicario. Florido lexico y mejor sintaxis. ¡Gloriosos políticos. Gloriosum civilibus! Multicanalidad, segmentación y resignificación. Y que no se nos olviden los algoritmos, lo impecable y dejar trabajar a la justicia…y bla, bla, bla. Busquemos palabras, pensamientos y acciones que nos ayuden a salir de esta atroz decadencia educativa y cultural. De este declive jurídico y económico. De esta degeneración ética y moral. Empecemos por los cimientos, las raíces. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a donde estamos siendo pastoreados y mucho menos a donde queremos ir. Por estos motivos tan imprescindibles, la libertad exige compromiso, responsabilidad y trabajo constantes. El conocimiento nos ayuda siempre. Aunque duela. Como dice el Presidente de Argentina Javier Milei “Prefiero una verdad incómoda a una mentira confortable”. Si nos hemos perdido por el camino, Grecia y Roma nos ayudan siempre a orientarnos. Marco Tulio Cicerón (Roma, siglo I a.C.) escribió “Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta, no ya inmoral, sino criminal y abominable”. Los muros pedrorianos se resquebrajan por la propia acción de sus hacedores y beneficiarios. Y la oposición ¿serán capaces de unirse? ¿O les pesaran más el analfabetismo funcional sobre la historia de España y los lastres de la politiquería? A toda la grey de políticos profesionales, porque no tienen artes ni oficios, hay que recordarles a todas horas que no son la Nación. Repetirles día sí y día también que son mortales. Que la democracia es como el embarazo. O es o no es. El Minotauro que habita en Moncloa trata de apuntalar sus muros con el maniqueísmo de izquierda buena versus derecha mala. Como si todo el siglo XX no hubiera existido. Cómo si la realidad de como y para qué desgobierna su ejecutivo no existiera. De ahí que, sin empacho alguno, el sábado 2 de marzo, precisamente en Roma, durante el Congreso de los Socialistas Europeos dijera: “El alma misma de Europa está en peligro debido al auge de la extrema derecha”. En Roma. No es aventurado suponer que el ministro triunviro Trolaños, mintiendo todo el año, se dispondrá a organizar a la guardia pedroriana de la coalición de gobierno pobresista. Que el pensamiento de Cicerón nos ilumine ante estos bárbaros.