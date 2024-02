El agricultor. Es el agricultor. Avis mea agricolae in Almería erant. Mis abuelos eran agricultores en Almería. ¿Somos conscientes de la incontestable importancia para la vida del Sector Primario de la Economía? Abarca la agricultura, ganadería, pesca, caza, apicultura, silvicultura y la minería. Gracias al trabajo de los hombres y mujeres del sector nos alimentamos cada día. Durante la terrible pandemia no nos faltó el alimento gracias también a los sectores del transporte y el comercio. Desde el Neolítico (6000-4000 a.C. hasta 3000 a.C.) la agricultura y ganadería han impulsado el desarrollo de las civilizaciones. En general, sin ellas y la cercanía a fuentes de agua los procesos de sedentarización de las poblaciones humanas habrían sido imposibles. Tampoco los graneros, establos y el consumo diferido. Paralelamente el excedente de producción facilitó el desarrollo del comercio. Las rutas comerciales también son rutas de intercambio de ideas y conocimiento. Como todas las creaciones humanas, no son perfectas. No obstante, tampoco se resignan a la barbarie de enfrentarlas con la ecología. Con los equilibrios medioambientales que necesita la naturaleza de nuestro planeta. La especie humana también forma parte de la naturaleza de La Tierra. Pescadores, agricultores, pastores, ganaderos, apicultores… se preocupan y tienen mucho que decir sobre como se cuidan los ecosistemas. En la segunda mitad del siglo VIII a.C. nació en Beocia, Grecia, el poeta Hesíodo. Junto con Homero, sus obras crearon los cimientos sobre los que se construyen la cultura griega y occidental. Hesíodo es el autor de Los trabajos y los días. En su Libro II nos habla de la agricultura: “ Al salir las Pléyades, hijas de Atlas, comienza la recolección, y la labranza cuando ellas se ocultan… debes estar desnudo cuando siembres, desnudo cuando labres, desnudo cuando coseches, si quieres llevar a cabo los trabajos de Deméter (diosa de la agricultura, en Roma, Ceres) en el momento propicio, si quieres que cada cosa crezca en su estación, y si no quieres, careciendo de todo, ir a mendigar en moradas extrañas, sin recibir nada”. Debemos conocer Fruit Logistica: “¿Dónde se encuentra el negocio mundial de productos frescos? En Berlín”. Palabras importantes para todos los días: invernadero, campo y semillas. Agua. Abejas, abejorros. Polinización. Barbecho. Labranza y tractor.