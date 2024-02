Dos Guardias Civiles han sido asesinados por narcotraficantes en una dársena de Barbate. Los narcos fondeaban sus lanchas planeadoras con toda impunidad. Las tormentas no sólo son meteorológicas. Dos Guardias Civiles que velaban por nuestra seguridad lo han perdido todo. Un guardia civil resultó gravemente herido. Nos defendían del crimen organizado que es el tráfico de drogas y todo lo que lleva aparejado. Su proyecto de vida, el de sus familias, les ha sido brutalmente cercenado. En el muelle unos cafres grababan el crimen y jaleaban a los narcos. Repugnante. Vil. El infierno es un lugar de este mundo. Hechos aberrantes como estos lo evidencian. El averno es la mediocre, violenta, traidora y hambreadora obra de envidiosos y sectarios. Que desgracia ¡qué peligro permanente! la habilidad que tiene lo peor de la humanidad para trepar por las junglas del poder. Eso sí, jamás saben gobernar porque su soberbia les pesa tanto como su carencia de escrúpulos. Inseguridad e injusticia. La paupérrima zodiac atropellada, sus trágicas consecuencias, deben olvidarse con rapidez. El Minotauro que habita en Moncloa y sus palanganeros se fueron de gala. Icónica desvergüenza. Pretenden que interioricemos mansamente la propaganda. Una película sobreactuada. Con pésimo guión, estridente banda sonora, ruinoso decorado y peor montaje. Don Francisco de Goya y Lucientes no se resignará jamás a la malversación de su nombre, obra y ejemplo de vida. Desde el Parnaso bien retratados nos los ha expuesto. Los sueños de la razón producen monstruos cuando no se combate la corrupción. Y la oposición incapaz de unirse. Que castigo de grey política hemos asilvestrado. Su retrato es una pintura negra. Va siendo hora de que los españoles nos hagamos cargo de nuestra realidad política. Hace cinco años se creó una unidad de élite de la Guardia Civil para luchar contra el narco en el Campo de Gibraltar. OCON SUR, integrada por 150 agentes. Su labor obtuvo un éxito tremendo reconocido por el ministro del Interior. En septiembre de 2022 fue desmantelada, sin que el ministro haya dado razones solventes que lo justifiquen. La sombra de Pegasus parece ser muy alargada. Marruecos continúa siendo el mayor productor de hachís del mundo. Por respeto y solidaridad con las familias de los Guardias Civiles asesinados; no podemos olvidar lo que ha sucedido en una dársena de Barbate.