Cambio de opinión

En este mundo actual donde la palabra no vale nada o casi nada. En esta realidad adolescente, cambiar de opinión significa decir hoy una cosa y mañana toda la contraria. Por eso el anuncio de Xavi Hernández de quedarse a cumplir contrato con el Fútbol Club Barcelona al frente del primer equipo, no ha pillado por sorpresa a nadie. No hizo falta un video como los que Piqué dedicó a Neymar, con el fallido “se queda”, ni un cortometraje igual que el que protagonizó Antoine Griezmann; solo una reunión en casa del presidente Laporta, para revertir un cambio de parecer respecto a su continuidad. El convencimiento de Xavi de dejar la disciplina del primer equipo anunciada en el mes de enero, cuando el Villareal goleó al Barcelona, ahora ya forma parte del pasado. Y lo peor de todo, es que no pasa nada, no existe penalización social ni deportiva. Da igual lo que digamos o prometamos. Pero, hombre, si cambia de opinión el presidente Pedro Sánchez, quien este lunes anunciará si se queda o deja de ocupar el sillón presidencial, imagínense si no lo puede hacer un director técnico de un equipo de fútbol. Son los nuevos tiempos, donde vale todo, donde hasta lo científico es opinable, donde hay gente que dice que la tierra es plana, tiempos a los que hay que acostumbrarse, donde cambiar de opinión es muy parecido a mentir. Ahora el Barça tiene equipo, proyecto y ganas. Al menos eso dicen desde los altos estamentos del club para justificar la reculada. Tal vez sea lo más real, ajustándonos a las circunstancias. Hay un equipo joven, las grandes estrellas son cosas del pasado y toca a los de casa, ponerle el pecho a las balas. Y eso es muy bueno, aunque no te dé, de momento, grandes títulos internacionales. Los que no cambian de opinión, al menos en la manera de jugar, son los integrantes de la Unión Deportiva Almería, que se empeñan en perder los partidos y permiten que cualquiera les pinte la cara. La plantilla no es la mejor de la liga, pero tampoco es la peor, sin embargo da cosita verlos jugar a sabiendas de cuál va a ser el resultado. El sábado se consumó el descenso. Otra vez a segunda. Esperemos que la próxima temporada, cambiemos de opinión.