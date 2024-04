Una de las canciones más hermosas, significativas y dolorosamente poéticas de la incomparable Celia Cruz es Por si acaso no regreso: “Yo me llevo tu bandera lamentando que mis ojos liberada no te vieran. Porque tuve que marcharme. Todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Las cadenas siguen atando”. Cuba se muere de hambre. No hay ni siquiera leche en polvo para los niños. Tampoco electricidad ni medicamentos. Desde el covid-19 la situación ha llegado a una gravedad extrema. Por primera vez la dictadura de la isla-cárcel, como la llaman los cubanos, ha pedido ayuda a la ONU. La población está saliendo a las calles gritando “Libertad”. Día y noche y a pesar de la brutal represión. El hambre es una catástrofe crónica en Cuba. Esa es la realidad de 65 años de robolución castrista. Unos genios Fidel y Raúl Castro Ruz. Que talento el de todos sus palanganeros. Y que responsabilidad la de todos sus cómplices y adulones. Inolvidable el “proponido” ministro de consumo que tuvimos, que sin vergüenza alguna se ufanaba en tener al modelo comunista cubano como inspiración gestora. Es decir, sometimiento de los ciudadanos a la cartilla de racionamiento y la carestía de lo más indispensable. Moral, intelectual y materialmente. El racionamiento acompaña al adoctrinamiento. El pensamiento desnutrido es indispensable para las dictaduras y sus beneficiarios. El comunismo real es la máxima expresión de estos métodos. Por ejemplo, Cuba es una isla y el régimen prohibe pescar a los cubanos. En junio de 2023 Midalys Naranjo Blanco, viceministra de Industria Alimentaria, declaraba “Nuestras aguas no poseen los niveles de pescado que nosotros necesitamos para cubrir la demanda de la población”. Las corrientes del Golfo pasan por la isla. Las habrán prohibido y encarcelado por actividades antirrevolucionarias. Recordemos lo que escribió José Martí, periodista y filósofo. Líder de la independencia de Cuba. En 1884 publicó un artículo donde argumentaba: “Esa futura esclavitud es el socialismo. Todo el poder que iría adquiriendo la casta de funcionarios ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación privilegiada y pingüe, la iría perdiendo el pueblo, que no tiene las mismas razones de complicidad” (Obras Completas. II Tomos, Editorial LEX. La Habana, 1946. Tomo I, pág. 956)