Competiciones adulteradas

El tema en esta columna la pasada semana versaba sobre el poco tiempo entre que se fijan los horarios de los partidos de fútbol base y cuando se disputan. El objetivo hoy vuelve a ser que la crítica constructiva sirva para mejorar todos estos desaguisados. Segunda, Tercera y Cuarta Andaluza son los nombres actuales de las divisiones de las categorías, habiendo una Primera en infantil y otra en cadete, donde también existe una División de Honor. Las tres últimas son de ámbito regional, mientras que en juvenil están las históricas Liga Nacional y División de Honor antes de Segunda Andaluza. Todas las segundas, desde prebenjamín hasta juvenil, son las máximas categorías provinciales, es decir, las antiguas preferentes, habiendo un único grupo, donde están los 16 mejores equipos de la provincia (17 en juvenil), exceptuando aquellos, en fútbol 11, que compiten en ligas autonómicas. Este tedioso contexto es para explicar una situación que siempre se ha dado, pero que por ello no quita que haya que tomar cartas en el asunto. Numerosos clubs forman las diferentes plantillas en pretemporada y hacen ficha de Cuarta Andaluza a niños o jóvenes que van a jugar en los equipos de Segunda. En el caso de los guardametas lo entiendo; en el resto, no. Si se hace, es por dos motivos: jugar los jugadores que más destacan en los equipos inferiores si hay algo en juego en esa liga o falta de efectivos. En el segundo caso, que la entidad no inscriba un número de equipos si no tiene jugadores para esa cifra. En la primera se prioriza el resultado por encima de la formación, adulterando la competición y quitando esos niños el puesto a los jugadores de ese equipo de Tercera o Cuarta. ¿Es legal? Sí. ¿Es ético? Reflexionen. La solución es muy sencilla: al jugar tres partidos en la categoría superior, ya no se puede bajar a la inferior.