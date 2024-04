No hay día en el que el Partido Popular no le endose a otro la responsabilidad en asuntos que son de su estricta competencia. Los graves problemas que presenta la sanidad pública, las infraestructuras que no arrancan o el agua, donde se exige mucho pero se hace muy poco, son los temas recurrentes en los que la derecha, un día sí y otro también, se quita de en medio en las administraciones en las que gobierna.

He de reconocer que no vi venir que los dirigentes del PP echaran balones fuera con el ramal que tiene que conectar el puerto seco de Níjar con el AVE, cuando nunca ha habido discusión sobre que esta infraestructura la tiene que financiar el Gobierno de Juanma Moreno. De hecho, las responsables de la cartera de Fomento en la Junta no han parado de realizar anuncios y de asumir compromisos. También es verdad que no se ha cumplido ninguno en este tiempo.

Llama la atención que las últimas declaraciones que ha realizado la consejera de Fomento de la Junta sobre este asunto hayan sido para situar el inicio de los trabajos del ramal cuando terminen las obras del AVE, igual que también sorprende que los empresarios hablen ya de que los trenes llevarán las mercancías de 400 camiones cada día a Europa. Lo que no han explicado es desde dónde, puesto que el puerto seco ni está ni se le espera.

Han pasado ya tres años y la Junta, que está viendo -como todo el mundo- que las obras del AVE van como un tiro, sigue sin mover un solo dedo para que se acompasen las obras del ramal ferroviario del puerto seco con las de la alta velocidad. Moreno Bonilla ya lleva gobernando en Andalucía más de cinco años. ¿A qué se dedica? No se sabe.

Tampoco se entiende muy bien que algunos ‘bienqueda’ con el PP estén desviando la atención sobre este asunto a ‘otras administraciones’, cuando en realidad no hay mucho que discutir. Tanto el Ayuntamiento de Níjar como el Gobierno andaluz tienen que ponerse manos a la obra para que esta infraestructura esté lista cuando finalicen las obras del AVE, algo que ocurrirá en 2026.

El PP y sus satélites económicos vienen insistiendo desde hace mucho tiempo en que miremos al dedo y no a la Luna. Sin embargo, esta incompresible revisión del viejo proverbio oriental nos conduce, a poco que nos descuidemos, a frenar una zona logística estratégica para el desarrollo económico y la creación de empleo de calidad en la provincia.