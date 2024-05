Motor económico

Buenas noticias para el empleo en Andalucía. La región bate récord de afiliados a la Seguridad Social y rebasa por primera vez en abril la barrera de los 3,4 millones, con lo que el número de parados inscritos se coloca en 678.579, la cifra más baja de los quince últimos años. Son datos muy positivos que tienen que ver con la mejora de la situación en el conjunto de España, donde se ha superado la cifra de 21 millones de cotizantes. Estos datos permiten tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a la Junta de Juanma Moreno sacar pecho por sus políticas de empleo y es lícito que así lo hagan, aunque tanto en el conjunto del país como en la región son crecimientos que no se sustentan sobre bases sólidas y que tienen que ver mucho con el turismo. En el caso de Andalucía un análisis primario de las cifras no deja lugar a dudas. Las provincias más favorecidas son las costeras, en este caso Málaga, Cádiz y Huelva, y las actividades que tiran de todas las demás son las vinculadas con el turismo, principalmente la hostelería. Los desplazamientos vacacionales son el motor de la economía andaluza. El incremento constante en el número de visitantes es el principal generador de rentas y empleo y sus efectos se dejan sentir, de forma directa o indirecta, en muchos sectores vinculados. Mientras siga esta tendencia, el mercado laboral seguirá anotando registros positivos. Pero el turismo también presenta riesgos. Su volatilidad es una de sus características esenciales, como se pudo apreciar en la pandemia, y en la actualidad empieza a percibirse una contestación social contra el exceso de turistas en determinados puntos que, de no controlarse, puede hacer que el sector muera de éxito. Hay que felicitarse por los buenos datos de empleo que está aportando el turismo, pero no olvidar que todos los monocultivos son malos y que una economía diversificada es, por definición, una economía más fuerte.