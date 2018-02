La canción de Marta

Gracias a Dios, poco a poco se va apagando el fuego en Cataluña. Por mucho que se esfuercen Puigdemont y algunos acolitillos en seguir incendiando la situación desde sus respectivos escondites, no consiguen vencer al 'bombero' que es el tiempo. Lo mejor que puede ocurrir es que la Generalitat forme un gobierno democrático, respetuoso y honorable, y que Cataluña vuelva a ser una comunidad puntera. Esto, de aquí a unos años, sólo será un capítulo más de la Historia de España, un suceso de los muchos que colecciona en sus años de existencia el país más antiguo de Europa. Los analistas contaban con la confrontación que se produjo entre el Gobierno y el Govern. Pero poca gente preveía que el supuesto referéndum desatara una ola de orgullo nacional en toda España, como se puede ver todavía en los balcones de muchas viviendas particulares. El último ejemplo fue la actuación de la cantante Marta Sánchez en el Teatro de la Zarzuela, que puso letra al Himno Nacional y se ganó el cariño de mucha gente que no le sigue a diario. Bonita o no, lo cierto es que los himnos son la representación de la Historia, del sentimiento de cualquier nación. Y la española quedará marcada por el pasado y triste 1-O. Hay muchísimos problemas en la sociedad y éste es un tema baladí dentro del día a día de cualquiera, no lo dudo. Pero ésta es una iniciativa ciudadana, no política. También es cierto que a nadie hace daño que los que nos sentimos orgulloso por haber nacido en esta tierra, podamos recitar en los partidos de la Selección Española unas letras que acompañen a la Marcha Granadera, que data de 1770, no como la barbaridad que ha dicho un exministro. El mismo derecho a tener letra, que el himno andaluz o el catalán. Y luego quien quiera que la cante y quien no quiera, que no la cante. A ver si para el Mundial de Rusia, el tradicional 'chunda chunda' pasa también a la historia. Para finalizar, mostrar mis condolencias por el ertzaintza fallecido. Lo de Bilbao no es deporte, es violencia con un balón de por medio.