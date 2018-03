Mis redes sociales echaban humo cuando se confirmó la alineación del Almería en El Alcoraz. "Lucas en estado puro", "¡Virgen, que cerrojazo!", "En vez de 'amarrategui', se debería decir es un once muy de Alcaraz" o "Los 4 laterales, con dos cojones el tío". La alineación, sin duda, era toda una declaración de intenciones. Por eso, cuando el equipo salió con la presión alta, poniendo en aprietos a la salida del balón del Huesca, que es de las mejores de la categoría, y se puso por delante por medio de Soleri, en un gol de auténtico 9, no nos lo podíamos creer. Sin embargo, esos seis primeros minutos de partido fueron un espejismo, o más bien una artimaña para sorprender a propios y extraños, ya que, con el marcador a favor, el Almería hizo lo que se le suponía con su alineación y su técnico, echarse para atrás, darle el balón al contrario, y a esperar. Fue una invitación al asedio oscense que, apoyado por el caserismo del colegiado, que perdonó una roja directa por agresión a Ávila, fue comiéndole terreno y la moral al Almería hasta lograr el empate por culpa del gol de Morcillo, y voltear el marcador en la segunda mitad de la mano precisamente del no expulsado Ávila.

Viendo la dureza con la que se empleaban los locales y viendo la permisividad arbitral, es fácil entender por qué el conjunto oscense no ha perdido un solo partido en casa. ¡Y encima se quejan del arbitraje de ayer! Es cierto que Pulido y Melero acabaron expulsados, pero también tuvieron que serlo Ávila y Luso, cuya entrada criminal a Pozo merece una sanción pese a que el colegiado así no lo viera. El Almería acabaría empatando con un nuevo gol de 9 puro de Soleri, cuyo doblete sirve para rescatar un punto en el lugar menos esperado y consolidar el 'factor Lucas', cuyo estilo puede ser de mayor o menor agrado, pero acaba sacando resultados. Eso sí, queda la sensación de que cuando el equipo tuvo ambición, puso en problemas al líder Huesca y que, aunque los locales se quedaron con 9 en el minuto 86, el Almería no se arriesgó a ganar el partido y dio por bueno el empate, que lo es.