Ya van dos aciertos

Almería, 18 de enero de 2017. Estimado Piñeiro, pese a que el inmovilismo para traer refuerzos en el mercado invernal está generando el lógico nerviosismo entre la afición, lo cierto es que los gestores del club pueden apuntarse dos aciertos en las últimas semanas. El primero, y fundamental, fue confiarle un proyecto que iba claramente a la deriva a Lucas Alcaraz, una garantía de éxito en la categoría de plata, por muchos detractores que tenga porque prefiera la prosa al verso a la hora de que sus equipos elaboren juego. Tal y como estaba el patio era el mejor perfil y a mi entender su llegada al banquillo ha ahorrado unos cuantos fichajes de enero que luego, no olvidemos, son un melón por abrir. Otro acierto es la reciente remodelación del área médica. Arrastrar ocho lesionados mensuales no se sostenía y había que dar un necesario cambio de rumbo en dicha parcela. Ahora solo falta que no se falle con las dos incorporaciones que llegarán.