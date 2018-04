Dado que el amor es un sentimiento, no es racional. De ahí vienen muchos problemas hoy día: de querer enjuiciar lo que se hace por amor o con amor, con parámetros racionales. Por otra parte, decía Santa Teresa que "si Satanás pudiera amar, no sería malvado". Alguien tendrá la culpa de lo malo. Dicho lo cual, que diría un político culto, estoy a favor del amor. Y como siga por este camino, termino plagiando a la mítica y etérea Elena Francis. Así que a lo que iba: tengo amor por La Habana, y por Cádiz. Y coincido con Carlos Cano cuando dice que "La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz, La Habana con más salero. Verán que tengo mi alma en La Habana no se me puede olvidar, canto un tango y es una habanera, la misma manera tan dulce y galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe así se escribe cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad..." Y aquellos que estén nerviosos, o irascibles, harían bien en darse una vuelta por una de las dos ciudades. Y los que ya hayan ido a La Habana, o la conozcan de oídas, habrían hecho bien en aprehender de allá muchas de las cualidades que tienen: ganas de vivir, buen carácter, tomarse las cosas con calma, cultura, conocimiento, discernimiento entre Estado y Gobierno, saboreando la musicalidad del español que allá hablan. Así si no conocieran bien el español, habrían notado que es un idioma rico, culto y bonito, a la par que extendido por "el mundo mundial". Pero no: han copiado precisamente los CDR (Comités de Defensa de la República) de los cuales allá hay uno "en cada cuadra". ¿Es de verdad necesario o aconsejable instaurarlos hoy día en cualquier lugar de la llamada Península Ibérica?. Para construir un nuevo futuro ¿esa es toda la imaginación que tienen: "malcopiar" ese Régimen? El hecho de que sea bueno copiar lo que funciona, significa sencillamente ¡copiar lo que funciona!. ¿Esa es toda la imaginación que tienen para construir un nuevo futuro?. Dado que algunos de los partidarios de esos comités tienen gusto europeista, o al menos eso parece por sus últimos movimientos en Europa, que se acerquen a Berlín y compren un trozo del extinto muro para ponerlo donde lo vean bien, porque parece que no han comprendido el significado de un muro y de su caída, ni saben que cayeron él y lo que había dentro. Y si quieren un nuevo sistema que primero digan cuál y luego traten de quitar el que hay para poner el suyo. Pero, al revés, es como quitarle al pintor la escalera y decirle que se agarre de la brocha. ¡Una faena!