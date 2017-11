El machismo, un problema de tod@s

Un vistazo al calendario nos sitúa sobre una de esas fechas que nos enfrentan a la cruda realidad de un problema: la violencia machista. El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia de Género y volveremos a recordar a las víctimas de esta tragedia que, lejos de desaparecer, se reproduce cada año.

Es fundamental que tod@s seamos conscientes de que esta lacra no es, ni muchísimo menos, un problema sólo de las mujeres. Lo es de toda la sociedad en su conjunto y su solución nos afecta a tod@s. La semana pasada, el Ayuntamiento de Almería se sumaba a la campaña del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 'NO PERMITAS LA VIOLENCIA DE GÉNERO', que pretende llamar la atención sobre el entorno de la mujer maltratada, a no quedarse parado o justificar cualquier conducta relacionada con el maltrato a la mujer. Denunciar no es sólo cosa de la víctima. Denunciar es cosa de vecinos, amigos y familiares que ven algo que no funciona.

La violencia de género atañe a tod@s y deben ser las administraciones, de manera conjunta y a través de una sola voz, quienes canalicen toda la acción necesaria en la lucha contra este drama que, en lo que va de año, ha provocado el asesinato de 44 mujeres. En ese marco de colaboración institucional, sin partidismos ni colores, se sitúa el Pacto de Estado alcanzado entre todas las fuerzas políticas, que apela a una mayor concienciación y prevención para hacer frente a un problema que socava los principios elementales de una sociedad.

En ese objetivo, la educación debe ser uno de los pilares sobre los que descanse la acción política y social contra esta infamia, transmitiendo a los más jóvenes unos valores de respeto e igualdad que prevengan futuras conductas machistas. Y hay que insistir en ello ante los alarmantes datos que reflejan recientes estudios, que nos alertan del problema que subyace en nuestra juventud. Y es que resulta inadmisible que uno de cada cuatro jóvenes, entre los 15 y los 29 años de edad, crea que la violencia de género es una conducta "normal" cuando se está en pareja o que se acepte como algo habitual controlar la ropa, el móvil o las amistades de tu pareja.

Son datos muy preocupantes que reflejan que algo no estamos haciendo bien y que nos deben hacer reflexionar sobre la sociedad que queremos dejar a las futuras generaciones.