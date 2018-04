El período revolucionario

E L periodo Revolucionario en Rusia fue un tema, nunca abordado, para el escritor Franz Kafka, que se complacía en exponer las situaciones confusas, incoherentes en las cuales los individuos tratan de tomar decisiones que lejos de aportar soluciones, complican aun más los problemas, creando un enredo que se trata de solucionar con medidas contradictorias y complejas que conducen al final a un laberinto y un embrollo imposible de resolver. Ante el furor de la población en las ciudades, el Zar Nicolas II se plantea abdicar en beneficio de su hijo heredero, Alexis Nikolaïevitch Romanov, solo con 13 años de edad, el general Denikine intenta en vano de hacerse con el Poder. El 2 de marzo 1917, junto a Guchkov y Miliukov, el Príncipe Lvov impone al Zar Nicolas II de que abdique a favor de su hijo, que estaría bajo la Regencia su tío Mikhaïl Romanov, pero este renuncia, de inmediato. Ante esta situación el Príncipe Lvov crea en San Petersbourg un nuevo Gobierno provisional dirigido por monárquicos junto a los Demócratas Constitucionalistas, los Cadetes y apoyados por los aristócratas industriales, Tereshchenko y Konovalov, en este Gobierno se destacan Miliukov y Kerensky que niegan la Reforma Agraria y firmar la Paz con Alemania. Bajo la presión del embajador de Inglaterra, Buchanan, Kerensky organiza una ofensiva contra Alemania, esta ofensiva tendrá lugar con un gran número de soldados campesinos mal armados y dirigidos por unos oficiales de opereta, la ofensiva fue un fracaso lo que no impidió a esta Gobierno de continuar con ella y con la Guerra. Mientras tanto Lenin exiliado en Ginebra se marchó a Zurich para regresar a Rusia. El 3 de abril, Lenin llega a Petrograd y tras un breve periodo de estudio y análisis de la situación emprende su cruzada dentro del propio Partido Bolchevique para neutralizar todos los delegados, tibios que habían optado por abrazar las tesis de los menchevicks de la Social Democracia, los cuales defendían orientar esa Revolución hacia un Gobierno compuesto de Burguesa aliada a una aristocracia liberal que solo proponían terminar con el absolutismo y feudalismo del Zar. Lenin fue particularmente agresivo con Stalin, Kamenev y Mouranov que coqueteaban con el Gobierno Burgués y que lo reflejaban en el Periódico que dirigían, la Pravda, órgano ideológico de los Bolchevicks. Lenin es consciente de que Rusia es un país muy atrasado y que seria imposible imponer de inmediato el Socialismo como forma de Gobierno y de desarrollo económico, pero Lenin no quiere dejar el poder en manos de una Social Democracia y Aristocracia Liberal que rechaza firmar la Paz y la reforma agraria, Lenin se apoya en los 15 Millones de campesinos sin tierras que fueron armados y convertidos en soldados por el propio Zar, pero Lenin no olvida que si no logra poner en pié una estructura política, de poco le sirve la fuerza que son los campesinos y obreros soldados, por ello no desvela su objetivo y propone "una República burguesa en la que los diversos Partidos Socialistas se uniesen con la Burguesía para establecer relaciones civilizadas entre el Capital y el Trabajo y negociar la Paz necesaria" los bolcheviques moderados que detenían la mayoría, abrazaron esta orientación política y la consolidaron tomando contactos con los diferentes dirigentes de la Burguesía liberal y de los Socialistas, también para negociar la Paz contactan con los Alemanes. Para conquistar el Poder, Lenin prepara el segundo asalto y en este propósito es indirectamente ayudado por el intento de golpe de estado del general Kornilov contra el Gobierno de Aleksandr Kerenski, gobierno que solo tiene el apoyo de Francia e Inglaterra. Lenin dad la misión a Trotski de organizar un ejercito que permita defender el futuro político de los Bolcheviques, sera el Ejercito Rojo, también Lenin encomienda el 20 /12 / 1917 a Felix Dzerjinski la creación de una policía secreta para luchar contra el sabotaje y control de la Administración zarista, nace la Tchéka.