Actitud y Fran Fernández

"GRACIAS Alberto una vez más. No busques nada extraño en el vestuario. Nos sentíamos tremendamente queridos por los jugadores. Os deseo lo mejor de corazón", escribía un Ramis siempre educado a un hincha unionista en Twitter. No se ha ido el técnico catalán rajando, sí desmintiendo con este tuit que sus ya exjugadores le hiciesen la cama. Sin embargo, uno ve repetido el encuentro ante el Zaragoza del pasado viernes y no da esa sensación, ya que la actitud e intensidad puesta por los catorce futbolistas que portaron la camisola rojiblanca fue bastante mayor que la de encuentros anteriores. Porque se podrán tener más o menos ocasiones de gol, más o menos posesión, jugar en la mitad de campo propio o rival, pero la actitud e intensidad tiene que ser siempre positiva y en las últimas semanas con Ramis no ha sido así. En este aspecto no sólo influye el entrenador, sino que también es misión de los jugadores. Escrito esto, toca aplaudir el trabajo de Fran Fernández. El técnico almeriense, de la casa, volvió una temporada después a resucitar al muerto, en un gran trabajo que no hizo solo, sino con su cuerpo técnico, como el psicólogo Javi Fernández. Fue una semana dura para ellos, pero gratificante al final. En las situaciones favorables es fácil trabajar, pero en las complicadas verdaderamente se ve la validez. Y Fran Fernández es un técnico perfectamente válido para el fútbol profesional. No por ganar nueve jornadas después o conseguir el primer triunfo como visitante, sino por su trabajo diario, conocimientos, sencillez, humildad y el ángel que tiene, que no es aspecto nimio. Por no hablar de sus ideas, siempre claras. La frase "es una pena que no se confíe más en la gente de la casa" dice mucho de él. Valentía. Pocas veces la vida es justa, pero seguro que con esa aptitud y actitud a Fran Fernández se le verá dentro de poco por televisión. Actitud, esa palabra que en numerosas ocasiones se le olvida a muchos.